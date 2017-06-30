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Blue Heron Golf Club being reborn as Blue Heron Brewery

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 03:41 PM | Updated: June 30, 2017 - 04:56 PM
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From left: Brewmaster Mike Piazza, clubhouse owner Bill Rini and chef Ben Rjavec pose for a portrait on the balcony on Thursday at Blue Heron Brewery in Montville. Blue Heron Brewery plans to open next spring. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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