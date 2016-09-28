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Bob Dyer: At long last, a memorial service for Big Nate

By Bob Dyer

Published: September 28, 2016 - 10:21 PM | Updated: September 29, 2016 - 10:33 AM
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Nate Thurmond of the Cleveland Cavaliers.

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