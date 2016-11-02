Bob Dyer: Forbes is taking its talents to Cleveland

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIDE3dGggeWVhciBvZiB0aGUgMjFzdCBjZW50dXJ5IGhhcyBkZWxpdmVyZWQgc29tZSBz
aG9ja2luZ2x5IGdvb2QgZGV2ZWxvcG1lbnRzIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48cD5CdXQg
bmV2ZXIgaW4gbXkgbGlmZSB3b3VsZCBJIGhhdmUgaW1hZ2luZWQgdGhhdCBhIG1ham9yIG5hdGlv
bmFsIHB1YmxpY2F0aW9uIHdvdWxkIGNvbXBhcmUgMjAxNiBDbGV2ZWxhbmQgdG8gU29IbyBhbmQg
U291dGggQmVhY2guIDwvcD48cD5JJiM4MjE3O20gc2VyaW91cy48L3A+PHA+QSBmZWF0dXJlIGFi
b3V0IFRoZSBMYW5kIGluIEZvcmJlcyBtYWdhemluZSBzb3VuZHMgbGlrZSBpdCB3YXMgd3JpdHRl
biBieSBhbiBvdmVyemVhbG91cyAoaWYgbm90IGRydW5rZW4pIG1lbWJlciBvZiB0aGUgR3JlYXRl
ciBDbGV2ZWxhbmQgUGFydG5lcnNoaXAuPC9wPjxwPkFmdGVyIGEgYm93IHRvIHRoZSBzZW5zYXRp
b25hbCBzZWFzb25zIG9mIHRoZSBDYXZzIGFuZCB0aGUgVHJpYmUsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIHN1
Y2Nlc3NmdWwgc3RhZ2luZyBvZiB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBOYXRpb25hbCBDb252ZW50aW9uLCBh
dXRob3IgUGV0ZXIgTGFuZSBUYXlsb3IgdW5sZWFzaGVzIHRoaXM6PC9wPjxwPiYjODIyMDtVbmJl
a25vd25zdCB0byBtb3N0IG91dHNpZGVycywgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgcmViaXJ0aCBoYXMg
YmVlbiBoYXBwZW5pbmcgYXQgc3RyZWV0IGxldmVsIGZvciB5ZWFycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGlzIGdyaXR0eSwgJiM4MjE2O3VuZGVyZG9nJiM4MjE3OyBjaXR5IGlzIG5vdyBob21lIHRvIHNp
eCBKYW1lcyBCZWFyZCBhd2FyZC13aW5uaW5nIGNoZWYtaW5zcGlyZWQgcmVzdGF1cmFudHMsIGEg
dGhyaXZpbmcgYmFyLCBhcnRzIGFuZCBtdXNpYyBzY2VuZSwgYW5kIGJpb21lZGljYWwgYW5kICYj
ODIxNjtzbWFydCYjODIxNzsgbWFudWZhY3R1cmluZyBzdGFydC11cHMgdGhhdCBhcmUgcXVpY2ts
eSBsdXJpbmcgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHlvdW5nZXN0IGFuZCBicmlnaHRlc3QgYXdheSBmcm9t
IEJvc3RvbiwgQXVzdGluLCBhbmQgU2lsaWNvbiBWYWxsZXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbGwgb2Yg
d2hpY2ggbWFrZXMgZXZlcnkgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYWxvbmcgRWFzdCBGb3VydGggU3RyZWV0
IGp1c3Qgbm9ydGggb2YgUXVpY2tlbiBMb2FucyBhcmVuYSBsb29rIG1vcmUgbGlrZSBTb0hvIG9y
IFNvdXRoIEJlYWNoIHRoYW4gdGhlICYjODIxNjtSdXN0IEJlbHQmIzgyMTc7IHN0cmlwIG9uZSBt
aWdodCBjb25qdXJlIHVwIGluIHRoZWlyIG1pbmQgd2hlbiBzb21lb25lIHNheXMgJiM4MjE2O0Ns
ZXZlbGFuZC4mIzgyMTc7IDwvcD48cD4mIzgyMjA7U28ganVzdCB3aG8gc3ByaW5rbGVkIHRoZSBm
YWlyeSBkdXN0IG9uIENsZXZlbGFuZCB0aGlzIHllYXI/IFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gc2ltcGxl
IGFuc3dlciAuLi4gLiBFbmdpbmVlcmluZyB1cmJhbiByZXN1cnJlY3Rpb24gaGFzIGJlZW4gYXR0
ZW1wdGVkIGZvciBkZWNhZGVzIHdpdGggbWl4ZWQgcmVzdWx0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsdGhv
dWdoIHRoaW5ncyBpbiB0aGUgd29ybGQgb2Ygc3BvcnRzIGhhdmUgd29ya2VkIG91dCByYXRoZXIg
bmljZWx5IG9mIGxhdGUsIGluamVjdGluZyBtaWxsaW9ucyBpbnRvIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mg
ZWNvbm9teSwgJiM4MjIwO0NsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIHJlY2VudCByZWJpcnRoIGlzIGZhciBs
ZXNzIGxpbmVhciBhbmQgc2ltcGxpc3RpYyB0aGFuIHRoZSBzcG9ydHMtb25seSBsb2dpYyB3b3Vs
ZCBzdWdnZXN0LCYjODIyMTsgVGF5bG9yIHdyaXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
dGhlIHJlc3VsdCBvZiB5ZWFycyBvZiBmb3J3YXJkLXRoaW5raW5nIGludmVzdG1lbnRzIGluIGNv
bW11bml0eSByZXZpdGFsaXphdGlvbiwgdG91cmlzbSBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSwgYW5kIGNyZWF0
aW5nIGFuIGlkZW50aXR5IHRoYXQmIzgyMTc7cyBkaXN0aW5jdGx5ICYjODIxNjtDbGV2ZWxhbmQs
JiM4MjE3OyYjODIwMTtleHBsYWlucyBEYXZpZCBHaWxiZXJ0LCBEaXJlY3RvciBvZiBEZXN0aW5h
dGlvbiBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIHRoZSBHcmVhdGVyIENsZXZlbGFuZCBTcG9ydHMgQ29tbWlzc2lv
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdpbGJlcnQgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgdGhlIGNpdHkgZ290IGx1
Y2t5IHdpdGggdGhlIDIwMTYgdHJpZmVjdGEgb2YgdGhlIENhdnMsIEluZGlhbnMgYW5kIFJOQywg
YnV0IHNhaWQ6ICYjODIyMDtXZSB3ZXJlIHJlYWR5LiBUaGUgdGltaW5nIHdvdWxkbiYjODIxNzt0
IGhhdmUgYmVlbiByaWdodCBmaXZlIHllYXJzIGFnby4gV2hlbiB0aGUgbWljcm9zY29wZSBjYW1l
IG9uLCBDbGV2ZWxhbmQgd2FzIHJlYWR5IGZvciBwcmltZSB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IGFydGljbGUgaXMgbGVuZ3RoeSwgYW5kIHRoZSBwcmFpc2UganVzdCBrZWVwcyBjb21pbmcuIEl0
JiM4MjE3O3Mgd2VsbCB3b3J0aCBhIHJlYWQuPC9wPjxwPkFuZCBhIGJpZyBzbWlsZS48L3A+PHA+
VGF5bG9yJiM4MjE3O3Mgd2Fsay1vZmYgbGluZTogJiM4MjIwO0lmIENsZXZlbGFuZCBrZWVwcyBp
dCB1cCwgW3RoZSBjaXR5XSBtaWdodCBqdXN0IGJlIGhvc3RpbmcgdGhlIDIwMjggU3VtbWVyIE9s
eW1waWNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm93IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSB0aG91Z2h0LjwvcD48cD5B
bmdyeSBkb2M8L3A+PHA+UmVhZGVyIEJhcmIgSHVkYWsgY2FsbGVkIHRvIHNoYXJlIGEgZnVuIFdv
cmxkIFNlcmllcyBhbmVjZG90ZS48L3A+PHA+V2VsbCwgaXQmIzgyMTc7cyBmdW4gbm93LiBJdCB3
YXNuJiM4MjE3O3QgbXVjaCBmdW4gYXQgdGhlIHRpbWUuPC9wPjxwPk9uIHRoZSBkYXkgc2hlIHdh
cyBib3JuICYjODIxMjsgT2N0LiA5LCAxOTQ4ICYjODIxMjsgIHNoZSByZWFsbHkgaG9ua2VkIG9m
ZiB0aGUgb2JzdGV0cmljaWFuLiBXaHk/IEJlY2F1c2UgdGhhdCB3YXMgdGhlIHNhbWUgZGF5IHRo
ZSBJbmRpYW5zIHdvbiBHYW1lIDQgb2YgdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcy4gVGhlIGRvYyBoYWQgdGlj
a2V0cyB0byB0aGUgZ2FtZSBidXQgaGFkIHRvIG1pc3MgaXQgd2hlbiBCYXJiIGRlY2lkZWQgdG8g
ZW1lcmdlLjwvcD48cD5IdWRhayBzYXlzIGhlciBsYXRlIHBhcmVudHMgdG9sZCBoZXIgdGhlIHBo
eXNpY2lhbiBtYWRlIG5vIHNlY3JldCBvZiBoaXMgZGlzcGxlYXN1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
ZiBoZSB3YXMgc28gdXBzZXQsJiM4MjIxOyBzaGUgam9rZXMsICYjODIyMDtkbyB5b3UgdGhpbmsg
dGhhdCBhZnRlciBoZSBwdWxsZWQgbWUgb3V0IGhlIGRyb3BwZWQgbWUsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3
O3Mgd2h5IEkmIzgyMTc7bSBzbyBkaW5neT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxldCB0aGUgcmVjb3JkIHNo
b3cgdGhhdCBIdWRhayBkb2VzbiYjODIxNzt0IHNlZW0gdGhlIGxlYXN0IGJpdCBkaW5neS4gU2hl
IGhhcyBiZWVuIGEgcHJvbWluZW50IEFrcm9uIFJlYWx0b3IgYW5kIHZvbHVudGVlci48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgYWx3YXlzIHRob3VnaHQgSSB3YXMgYm9ybiBvbiBhbiB1bmltcG9ydGFudCBkYXku
IEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGxpa2UgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgRm91cnRoIG9mIEp1bHkgb3IgQ2hy
aXN0bWFzLiBBbmQgSSBjb21lIHRvIGZpbmQgb3V0IHRoYXQgT2N0LiA5LCAxOTQ4LCB3YXMgcHJl
dHR5IGltcG9ydGFudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQgd2FzIHRoZSBkYXkgdGhlIFRyaWJlIHRv
b2sgYSAzLTEgbGVhZCBvdmVyIHRoZSBCb3N0b24gQnJhdmVzLiBUaGV5IHdvdWxkIGxvc2UgdGhl
IG5leHQgZ2FtZSBhdCBob21lIGJlZm9yZSBrbm9ja2luZyBvdXQgdGhlIEJyYXZlcyBpbiBCb3N0
b24gaW4gR2FtZSA2LjwvcD48cD5TbyBub3cgd2Uga25vdyB3aHkgdGhlIGF0dGVuZGFuY2UgYXQg
Q2xldmVsYW5kIE11bmljaXBhbCBTdGFkaXVtIHRoYXQgZGF5IHdhcyAmIzgyMjA7b25seSYjODIy
MTsgODEsODk3LCByYXRoZXIgdGhhbiA4MSw4OTguPC9wPjxwPlNpZGUgbm90ZTogVGhhdCBnYW1l
IHRvb2sgb25lIGhvdXIgYW5kIDMxIG1pbnV0ZXMgdG8gcGxheS4gVGhlIHNlY29uZCBnYW1lIG9m
IHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIFNlcmllcyBsYXN0ZWQgbW9yZSB0aGFuIGZvdXIgaG91cnMuIFNv
bWV0aGluZyBoYXMgZ29uZSBzZXJpb3VzbHkgd3Jvbmcgd2l0aCB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIGJhc2Vi
YWxsIGdhbWVzLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHNpZGUgbm90ZTogVGFrZSBhIHNlY29uZCBsb29rIGF0
IHRoZSAxOTQ4IGRhdGUuIEVhcmx5IE9jdG9iZXIuIEFsdGhvdWdoIHdlIGhhdmUgYmVlbiBpbmNy
ZWRpYmx5IGx1Y2t5IHdpdGggdGhlIHdlYXRoZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBwbGF5aW5nIGJhc2ViYWxs
IGluIE5vdmVtYmVyIGlzIGluc2FuZS4gTW9zdCB5ZWFycywgdGhlIGZyaWdpZCB0ZW1wZXJhdHVy
ZXMgY2hhbmdlIHRoZSB3aG9sZSB0ZW5vciBvZiB0aGUgZ2FtZXMuPC9wPjxwPlRoZSBzZWFzb24g
aXMgdG9vIGxvbmcsIGJ1dCBub3RoaW5nIHdpbGwgZXZlciBjaGFuZ2UgYmVjYXVzZSBmZXdlciBn
YW1lcyBtZWFucyBsZXNzIG1vbmV5LjwvcD48cD5Gb3IgdGhlIHJlY29yZCwgSSBhbSA8ZW0+bm90
PC9lbT4gY29tcGxhaW5pbmcgYWJvdXQgdGhpcyBwYXJ0aWN1bGFyIHNlYXNvbi48L3A+PHA+Qm9i
IER5ZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTgwIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpi
ZHllckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBIZSBhbHNvIGlzIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2JvYi5keWVyLjMxIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHll
ci4zMTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.