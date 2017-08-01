Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWFueSBvZiB0b2RheSYjODIxNztzIHBybyBnb2xmZXJzIGFyZSBhbG1vc3QgYXMgZmluaWNr
eSBhYm91dCB0aGVpciBzaG9lcyBhcyB0aGV5IGFyZSBhYm91dCB0aGVpciBjbHVicyAmIzgyMTI7
IHBlcmhhcHMgbm9uZSBtb3JlIHNvIHRoYW4gdGhlIEJyaWRnZXN0b25lIEludml0YXRpb25hbCYj
ODIxNztzIGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiwgc3VwZXJzdGFyIER1c3RpbiBKb2huc29uLjwvcD48
cD4gJiM4MjIwO0hlIGlzIHZlcnkgcGFydGljdWxhciB2aXN1YWxseSwmIzgyMjE7IHNheXMgTWFz
b24gRGVuaXNvbiwgZ2xvYmFsIGRpcmVjdG9yIG9mIEFkaWRhcyBHb2xmIEZvb3R3ZWFyLiAmIzgy
MjA7SGUgbGlrZXMgdG8gbG9vayByZWFsbHkgY2xlYW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtELkouIHNheXMs
ICYjODIxNjtJIGRvbiYjODIxNzt0IGNhcmUgaG93IGdvb2QgYSBzaG9lIHBlcmZvcm1zLCBpZiBp
dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxvb2sgdGhlIHJpZ2h0IHdheSBvbiBteSBmb290LCB0aGVuIEkgZG9u
JiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byB3ZWFyIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9obnNvbiwgY3VycmVudGx5
IE5vLiAxIGluIHRoZSBXb3JsZCBHb2xmIFJhbmtpbmcsIGhhcyBiZWVuIHdpdGggQWRpZGFzIGZv
ciAxMCB5ZWFycyBhbmQgbGF0ZSBsYXN0IHllYXIgc2lnbmVkIGEgbmV3IG11bHRpeWVhciBjb250
cmFjdC48L3A+PHA+RGlwIGEgdG9lIGludG8gdGhlIGdvbGYtc2hvZSBiaXogYW5kIHlvdSBlbmNv
dW50ZXIgYSBuZXcgbGFuZ3VhZ2UuIERlbmlzb24gdGFsa3MgYWJvdXQgJiM4MjIwO3R1bm5lbCB0
b3JzaW9uJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO1MtY3VydmUgaGVlbHMmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7
ZXhwYW5zaW9uIHpvbmVzJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2Z1bGwtbGVuZ3RoIGJvb3N0JiM4MjIx
OyBhbmQgJiM4MjIwO2JvYSBjYWJsZXMmIzgyMjE7IGFuZCBzb21lIG90aGVyIHN0dWZmIEkgY2Fu
JiM4MjE3O3QgZXZlbiBzcGVsbC48L3A+PHA+SGlzIHRvcCBjbGllbnQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBr
bm93IG11Y2ggbW9yZSBhYm91dCB0aG9zZSB0ZXJtcyB0aGFuIHlvdSBvciBJIGRvLCBidXQgaGUg
aGFzIHBsZW50eSBvZiBpbnB1dCBpbnRvIHRoZSBsb29rIGFuZCBmZWVsIG9mIGhpcyBmYXZvcml0
ZSBzaG9lLCB0aGUgVG91ciAzNjAgQm9vc3QuPC9wPjxwPkpvaG5zb24gdG9sZCBEZW5pc29uIGEg
Y291cGxlIG9mIHllYXJzIGFnbyB0aGF0IGhlIHRob3VnaHQgdGhlIHN0eWxlIGxvb2tlZCAmIzgy
MjA7dG9vIGF0aGxldGljLCYjODIyMTsgYW5kIHRoZSBjb21wYW55IHRvbmVkIGl0IGRvd24uIFRo
ZSBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBuYXRpdmUgYWxzbyBoYXMgcGxlbnR5IG9mIGlucHV0IG9uIGNvbG9y
LCBmYXZvcmluZyBibHVlcyBhbmQgZ3JheXMuPC9wPjxwPkpvaG5zb24gYW5kIGFub3RoZXIgQWRp
ZGFzLXdlYXJlciwgSnVzdGluIFJvc2UsIGFyZSBjaG9vc3kgYWJvdXQgdGhlIGhlaWdodCBvZiB0
aGUgc2hvZXMgb2ZmIHRoZSBncm91bmQsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlaXIgZmxleGliaWxpdHksIERl
bmlzb24gc2F5cy48L3A+PHA+Sm9obnNvbiBpcyBhIGJpZyBkdWRlICYjODIxMjsgNi1mb290LTQg
JiM4MjEyOyBhbmQgYSBnb29kIGF0aGxldGUuIEhlIGxvdmVzIHRvIHBsYXkgaG9vcHMgYW5kIGNh
biBlYXNpbHkgZHVuay4gQW5kLCB5ZXMsIGhlIHdlYXJzIEFkaWRhcyBiYXNrZXRiYWxsIHNob2Vz
LCB0b28uPC9wPjxwPkFkaWRhcyBzYXlzIGl0cyBzaG9lcyBhcmUgdGhlIHNlY29uZC1tb3N0IHdv
cm4gb24gdGhlIHRvdXIuIEZvb3RKb3kgaXMgdGhlIGxvbmd0aW1lIGxlYWRlci4gTmlrZSwgUHVt
YSwgRWNjbyBhbmQgVW5kZXIgQXJtb3IgYWxzbyB3aWxsIGFkb3JuIHNvbWUgb2YgdGhlIHByb3Mm
IzgyMTc7IGZlZXQgd2hlbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCBjcmFua3MgdXAgVGh1cnNkYXkgYXQgRmly
ZXN0b25lIENvdW50cnkgQ2x1Yi48L3A+PHA+Rm9yIHllYXJzLCB0aGUgcHJvcyB3b3JlIHdoYXQg
cmVzZW1ibGVkIHNhZGRsZSBzaG9lcyB3aXRoIG1ldGFsIHNwaWtlcy48L3A+PHA+VGhlIG1vdmUg
dG8gYSBtdWNoIG1vcmUgbGFpZC1iYWNrIGxvb2sgd2FzIHRyaWdnZXJlZCBieSBGcmVkIENvdXBs
ZXMsIHdobyBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTAgTWFzdGVycyBtYWRlIGEgcnVuIGF0IHRoZSBjaGFtcGlv
bnNoaXAgd2VhcmluZyBFY2NvIFN0cmVldCwgYSBjYXN1YWwtbG9va2luZywgc3Bpa2VsZXNzIHNo
b2UuIEhlIG1hZGUgdGhlIHN3aXRjaCB0byB0cnkgdG8gcHV0IGxlc3MgcHJlc3N1cmUgb24gaGlz
IHBlcnBldHVhbGx5IGFjaGluZyBiYWNrLjwvcD48cD5TZXZlbiB5ZWFycyBsYXRlciwgaGFyZGx5
IGFueSBvZiB0aGUgcHJvcyAmIzgyMTI7IHBlcmhhcHMgMSBvciAyIHBlcmNlbnQgJiM4MjEyOyBh
cmUgc3RpbGwgd2VhcmluZyBtZXRhbCBzcGlrZXMuIE1vc3Qgd2VhciBydWJiZXIgc3Bpa2VzIG9m
IHZhcmlvdXMgc2l6ZXMgYW5kIGNvbmZpZ3VyYXRpb25zLjwvcD48cD5Ub2RheSYjODIxNztzIFBH
QSBUb3VyIGdvbGZlcnMgYXJlIHdhbGtpbmcgYXJvdW5kIGluIGZvb3R3ZWFyIHRoYXQgd291bGQg
aGF2ZSBnb3R0ZW4gdGhlbSB0aHJvd24gb3V0IG9mIGEgY291bnRyeSBjbHViIDIwIHllYXJzIGFn
bywgaW5jbHVkaW5nIHNob2VzIHRoYXQgbG9vayBleGFjdGx5IGxpa2UgdHJhY2sgb3IgcnVubmlu
ZyBzaG9lcywgYW5kIGluIGV2ZXJ5IGNvbG9yIGluIHRoZSBzcGVjdHJ1bS4gU29tZSBnb2xmZXJz
IGhhdmUgZXZlbiB3b3JuIGhpZ2gtdG9wcy48L3A+PHA+VGhlIHNob2VzIGFyZSBjb25zaWRlcmFi
bHkgbGlnaHRlciB0aGFuIGluIHllYXJzIHBhc3QgYW5kIG1vcmUgZmxleGlibGUuIEJ1dCB0aGUg
YmlnZ2VzdCBjaGFuZ2UgZHVyaW5nIHRoZSBwYXN0IGRlY2FkZSwgRGVuaXNvbiBzYXlzLCBpcyAm
IzgyMjA7dGhlIGxvb2sgb2YgdGhlIHByb2R1Y3QsIHdoYXQmIzgyMTc7cyBhY2NlcHRhYmxlIG5v
dyBvbiB0aGUgZ29sZiBjb3Vyc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGVuIEFkaWRhcyBsYXVuY2hlZCB0
aGUgVG91ciAzNjAgaW4gMjAwNSwgcGVvcGxlIHRob3VnaHQgaXQgd2FzIGNyYXp5IGxvb2tpbmcu
IEJ1dCAmIzgyMjA7d2hlbiB5b3UgbG9vayBhdCB0aGF0IHNob2UgdG9kYXksIGl0IGxvb2tzIHNv
cnQgb2YgY2xhc3NpYyBhbmQga2luZCBvZiBwbGFpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlbmlzb24gaGl0
cyB0aGUgcm9hZCBldmVyeSBjb3VwbGUgb2YgbW9udGhzIHRvIGNoZWNrIGluIHdpdGggaGlzIGNs
aWVudHMgYXQgYSB0b3VybmFtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7TXkgZ29hbCBpcyB0byBtYWtlIHN1
cmUgdGhleSYjODIxNztyZSBjb21mb3J0YWJsZSBpbiB0aGVpciBwcm9kdWN0LCBsb29rIGF0IHRo
ZSBkdXJhYmlsaXR5IG9mIGl0LCBnZXQgYW55IHVwZGF0ZXMgdGhleSBoYXZlICYjODIxMjsgJiM4
MjE2O0hleSwgSSBsb3ZlIHRoZSBzaG9lIGJ1dCByZWNlbnRseSBJIGdvdCBhIHNsaWdodCBibGlz
dGVyIGhlcmUuJiM4MjE3OzwvcD48cD4mIzgyMjA7QW5kIEkgc2hvdyB0aGVtIHNrZXRjaGVzIG9y
IHByb3RvdHlwZXMgb2YgYSBzaG9lIHdlIG1heSBiZSBsYXVuY2hpbmcgc2l4IHRvIDEyIG1vbnRo
cyBkb3duIHRoZSByb2FkLiBXZSBub3Qgb25seSBnZXQgdmlzdWFsIGlucHV0IGJ1dCB3ZSBhbHNv
IGhhdmUgc29tZWJvZHkgaGl0IGJhbGxzIGFuZCBnZXQgcGVyZm9ybWFuY2UgaW5wdXQuIFNvIHdl
IGxldmVyYWdlIG91ciB0b3VyIHBsYXllcnMgdG8gbWFrZSB0aGUgc2hvZSBiZXR0ZXIuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgc2hvZXMgY2VydGFpbmx5IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgaGFtcGVyZWQgSm9obnNv
bi4gSGUgaGFzIHdvbiB0aHJlZSB0b3VybmFtZW50cyB0aGlzIHllYXIgYW5kIGlzIHRoZSB0b3Vy
JiM4MjE3O3MgbGVhZGluZyBtb25leS13aW5uZXIsIGhhdmluZyBwb2NrZXRlZCBhIG5pZnR5ICQ2
LDU2MSw1NjguPC9wPjxwPklmIGhlIGhpdHMgdGhlIGJhbGwgZmV3ZXIgdGltZXMgdGhhbiBhbnlv
bmUgZWxzZSB0aGlzIHdlZWssIGhlIHdpbGwgcmFpc2UgdGhhdCB0b3RhbCBieSAkMS42NiBtaWxs
aW9uLjwvcD48cD5XaGljaCB3b3VsZCBidXkgYSBsb3Qgb2Ygc2hvZXMuIDwvcD48cD5Ob3QgdGhh
dCBEdXN0aW4gSm9obnNvbiBoYXMgdG8gYnV5IGFueS4gPC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU4MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBpcyBv
biBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4z
MSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.