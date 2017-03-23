All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 04:28 PM | Updated: March 24, 2017 - 10:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Randy Resh (left) and Bob Gondor smile after they were found to be "actually innocent" of the 1988 murder of Connie Nardi in a hearing at the Portage County Courthouse on May 12, in Ravenna. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

salem27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars - 11:01 PM

Trouble seems to follow wherever Joe Salem does business in Akron.

One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight - 11:01 PM
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’ - 11:01 PM
Local group raises awareness about epilepsy through bowling - 10:25 PM
goodnews27_stow01
Good News — March 27 - 10:25 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next