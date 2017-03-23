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Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 04:28 PM | Updated: March 24, 2017 - 10:45 AM
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Randy Resh (left) and Bob Gondor smile after they were found to be "actually innocent" of the 1988 murder of Connie Nardi in a hearing at the Portage County Courthouse on May 12, in Ravenna. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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