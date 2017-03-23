All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 04:28 PM | Updated: March 24, 2017 - 10:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Randy Resh (left) and Bob Gondor smile after they were found to be "actually innocent" of the 1988 murder of Connie Nardi in a hearing at the Portage County Courthouse on May 12, in Ravenna. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dyer26cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Bob Dyer: Raid by Highway Patrol steams neighborhood - 8:06 PM

More than two weeks later, they’re still fuming.

blood25cutweb
More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance
protest25cutweb
Police chief calls racism accusations “bulls***” as protesters rally after shooting of black man over dirt bike
bigspring25cut_04
Big Spring at Cleveland Botanical Garden is big fun for little ones
‘Obamacare’ Q&A: Death of GOP’s repeal effort means what exactly?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next