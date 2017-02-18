All CATEGORIES
☰ Menu

Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 18, 2017 - 08:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rob Thomas of Cuyahoga Falls unpacks a Washington Wizards Trevor Ariza bobblehead on Saturday at the Ancient Order of Hibernians in the North Hill neighborhood of Akron. Bobblehead enthusiasts gathered to buy and trade bobbleheads. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

immigrant22cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Lawmakers look to North Hill for answers on immigration debate - 10:22 PM

Rollin Mukanza launched a carpet cleaning business without knowing how to clean carpets — only the desire to prosper.

body22cut_04
Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found - 11:10 PM
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff - 11:10 PM
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations - 10:22 PM
police22cut_03
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week - 10:22 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next