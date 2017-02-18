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Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 18, 2017 - 08:07 PM
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Rob Thomas of Cuyahoga Falls unpacks a Washington Wizards Trevor Ariza bobblehead on Saturday at the Ancient Order of Hibernians in the North Hill neighborhood of Akron. Bobblehead enthusiasts gathered to buy and trade bobbleheads. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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