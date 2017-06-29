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Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 29, 2017 - 05:20 PM
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Jacob Clark, 9 (left) Anajha Spear, 8 (cq) and Hannah Vonyea Hawkins, 9 (cq) examine a small scale crime scene as they participate in Mad Science Forensics Academy Camp at the Schumacher Community Learning Center Thursday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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