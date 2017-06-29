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Body-worn police cameras hit Akron streets next month

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 29, 2017 - 01:23 PM
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Akron Police Department detective James Pasheilich holds a body camera Wednesday. Training for police officers using the cameras will begin in 2 weeks. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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