All CATEGORIES
☰ Menu

Law enforcement

Body-worn police cameras to hit Akron streets in July

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 29, 2017 - 01:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Police Department detective James Pasheilich holds a body camera Wednesday. Training for police officers using the cameras will begin in 2 weeks. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

cameras30cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Body-worn police cameras to hit Akron streets in July

Akron police officers will don their first 145 body-worn cameras in July.

scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
green30cut_01
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you
Report: Russian hackers spoke about Clinton emails, ex-Trump aide Michael Flynn
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next