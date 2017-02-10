Bond set for man charged with leading police on 1-77 chase and crashing into two cruisers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAyNC15ZWFyLW9sZCBNYXBsZSBIZWlnaHRzIG1hbiB3YXMgaW4gQWtyb24gTXVuaWNpcGFs
IENvdXJ0IG9uIEZyaWRheSBvbiBjaGFyZ2VzIHJlbGF0ZWQgdG8gYSBoaWdoLXNwZWVkIGNoYXNl
IFRodXJzZGF5IG9uIEludGVyc3RhdGUgNzcuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgSG9kZ2UsIDI0LCBpcyBj
aGFyZ2VkIHdpdGggZmxlZWluZyBhbmQgZWx1ZGluZywgZmVsb25pb3VzIGFzc2F1bHQgb24gYSBw
b2xpY2Ugb2ZmaWNlciwgb2JzdHJ1Y3Rpbmcgb2ZmaWNpYWwgYnVzaW5lc3MsIHBvc3Nlc3Npb24g
b2YgY29jYWluZSwgcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBoZXJvaW4sIHBvc3Nlc3Npb24gb2YgYSBzY2hlZHVs
ZSBJSSBzdWJzdGFuY2UgYW5kIGRydWcgdHJhZmZpY2tpbmcuIEF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgaGUg
aGl0IHR3byBjcnVpc2VycyBkdXJpbmcgdGhlIGNoYXNlIHRoYXQgc3RhcnRlZCBpbiBBa3Jvbi48
L3A+PHA+SG9kZ2UgcmVtYWlucyBpbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKYWlsIG9uIGEgJDEwMCww
MDAsIDEwIHBlcmNlbnQgYm9uZCwgb3IgJDEwLDgwMCBjYXNoLiBIZSBpcyBzY2hlZHVsZWQgZm9y
IGFub3RoZXIgY291cnQgYXBwZWFyYW5jZSBGZWIuIDE0LjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IE9oaW8gU3RhdGUgSGlnaHdheSBQYXRyb2wsIHRoZSBjaGFzZSBzdGFydGVkIGluIEFrcm9uIHdo
ZW4gdHJvb3BlcnMgc2F3IHRoZSBjYXIgc3dlcnZpbmcuIEhvZGdlIHdhcyB0cmF2ZWxpbmcgbm9y
dGggb24gSS03NyBuZWFyIEktMjc3IGluIEFrcm9uLjwvcD48cD5Ucm9vcGVycyB0cmllZCB0byBz
dG9wIHRoZSAyMDE3IEh5dW5kYWkgZHJpdmVuIGJ5IEhvZGdlLCBidXQgd2hlbiBoZSBnb3QgdG8g
SS03NyBuZWFyIFdoaXRlIFBvbmQgRHJpdmUsIHRoZSBkcml2ZXIgaGl0IGEgc3RhdGUgdHJvb3Bl
ciYjODIxNztzIHZlaGljbGUsIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFzZSBjb250
aW51ZWQgdGhyb3VnaCBDb3BsZXkgYW5kIEJhdGggdG93bnNoaXBzIHdoZXJlIGFub3RoZXIgdHJv
b3BlciYjODIxNztzIHZlaGljbGUgd2FzIHN0cnVjayBub3J0aCBvZiBHaGVudCBSb2FkLjwvcD48
cD5XaGVuIGFuIG9mZmljZXIgdHJpZWQgdG8gc3RvcCBoaW0gd2l0aCBhIHNwaWtlIHN0cmlwIG9u
IEludGVyc3RhdGUgNzcsIEhvZGdlIGRyb3ZlIGFjcm9zcyB0aGUgbWVkaWFuLCB3aGljaCB3YXMg
Y292ZXJlZCBpbiBzbm93LCB0byBhdm9pZCB0aGUgc3RyaXAuPC9wPjxwPkhlIGV2ZW50dWFsbHkg
d2VudCBiYWNrIHRvIHRoZSBjb3JyZWN0IHNpZGUgb2YgdGhlIGhpZ2h3YXkgYW5kIGNvbnRpbnVl
ZCB0byBmbGVlIHBvbGljZSwgdHJvb3BlcnMgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdXNwZWN0
IGludGVudGlvbmFsbHkgc3RydWNrIHR3byBjcnVpc2VycywgZGlzYWJsaW5nIHRoZW0gYm90aCwm
IzgyMjE7IFNndC4gTmVpbCBMYXVnaGxpbiBvZiB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBIaWdod2F5IFBhdHJv
bCBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5vdGhlciBjcnVpc2VyIG1hZGUgYW4gaW50ZW50aW9uYWwgY29udGFj
dCB3aXRoIEhvZGdlJiM4MjE3O3MgY2FyIGZyb20gdGhlIHJlYXIgY2F1c2luZyBpdCB0byBjcmFz
aC4gVGhlIGNoYXNlIGVuZGVkIG9uIEJyZWNrc3ZpbGxlIFJvYWQgaW4gUmljaGZpZWxkLiBUaGUg
c3VzcGVjdCB0aGVuIGp1bXBlZCBvdXQgb24gZm9vdCBhbmQgcmFuLiBIZSByYW4gaW50byBhIHdv
b2RlZCBhcmVhIHdoZXJlIGEgbGVuZ3RoeSBmb290IGNoYXNlIHRvb2sgcGxhY2UgYW5kIGhlIHdh
cyBldmVudHVhbGx5IGFwcHJlaGVuZGVkIG9uIGZvb3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BdXRob3JpdGll
cyBzYWlkIEhvZGdlIHRocmV3IGFtbXVuaXRpb24gZnJvbSB0aGUgY2FyIGZvciBhIC40MC1jYWxp
YmVyIGhhbmRndW4gYW5kIGEgcmlmbGUgZHVyaW5nIHRoZSBjaGFzZS4gVGhlIGFtbXVuaXRpb24g
d2FzIHdhcyByZWNvdmVyZWQgZnJvbSB0aGUgcm9hZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtObyB3ZWFwb25z
IHdlcmUgbG9jYXRlZCBvbiB0aGUgc3VzcGVjdCBvciBpbnNpZGUgdGhlIHZlaGljbGUsJiM4MjIx
OyBMYXVnaGxpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZGlkIGZpbmQgY3JhY2sgY29jYWluZSwgaGVyb2lu
LCBuYXJjb3RpYyBwaWxscyBhbmQgZGlnaXRhbCBzY2FsZXMgb24gaGlzIHBlcnNvbi4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPiBNYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlckBNYXJpbHluTWls
bGVyQkouPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.