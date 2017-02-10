All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Bond set for man charged with leading police on 1-77 chase and crashing into two cruisers

By Marilyn Miller
Beacon journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 12:47 PM

MORE IN NEWS

hattie12_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cash mob customers load up on produce, other goods at Hattie’s Food Hub - 9:30 PM

Some people driving by Hattie’s Food Hub on Cedar Avenue have mistaken the new green building with a wedge roof for a dentist’s office or some other business they weren’t looking for.

Bob Dyer: Fending off the shoe bomber - 9:29 PM
shark12cut
Investors on ‘Shark Tank’ don’t bite on Akron-area entrepreneur’s Peaceful Fruits fruit strips, but interest grows in product - 9:30 PM
Anti-abortion activists, counter-protesters rally around U.S. - 10:23 PM
GOP dilemma on health law taxes: To repeal or not to repeal? - 10:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next