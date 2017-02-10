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Crime

Bond set for man charged with leading police on 1-77 chase and crashing into two cruisers

By Marilyn Miller
Beacon journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 12:47 PM

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