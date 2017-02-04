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Faces of Akron’s refugees

Born a refugee, man finds home in U.S., Akron

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 4, 2017 - 09:04 PM
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Bhim Dhungana (right) (cq) with his wife Lachi Dahal (cq) and their two-year-old son Prasant Dhungana (cq) in their home Wednesday, Feb. 1, 2017 in Tallmadge, Ohio. Illustrations of Hindu guardians hang on their wall upper left. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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