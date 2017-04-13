Boy, 12, started social media post that put Lake Local Schools into lockdown Thursday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBTdGFyayBDb3VudHkgbWlkZGxlLXNjaG9vbGVyIGhhcyBiZWVuIGRldGFpbmVkIG9uIGp1
dmVuaWxlIGNoYXJnZXMgYWxsZWdpbmcgaGUgc3RhcnRlZCBhIHNvY2lhbCBtZWRpYSBwb3N0IGNs
YWltaW5nIGEgc3R1ZGVudCB3YXMgZ29pbmcgdG8gYnJpbmcgYSBndW4gdG8gc2Nob29sLjwvcD48
cD5UaGUgMTIteWVhci1vbGQgYm95LCB3aG9zZSBpZGVudGl0eSBoYXMgbm90IGJlZW4gcmV2ZWFs
ZWQgYnkgdGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLCB3YXMgY2hhcmdl
ZCB3aXRoIGRlbGlucXVlbmN5IGJ5IGluZHVjaW5nIHBhbmljLiBUaGUgYm95IHdhcyBib29rZWQg
aW50byB0aGUgTXVsdGktQ291bnR5IEp1dmVuaWxlIEF0dGVudGlvbiBDZW50ZXIgaW4gQ2FudG9u
LjwvcD48cD5TaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXRpZXMgcmVwb3J0ZWQgdG8gTGFrZSBMb2NhbCBT
Y2hvb2xzIGF0IDc6NDAgYS5tLiB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZS4gVGhlIG1pZGRsZSBzY2hvb2wgYW5k
IGhpZ2ggc2Nob29sIHdlcmUgcGxhY2VkIGludG8gbG9ja2Rvd24gZnJvbSB0aGVuIHVudGlsIDc6
NTEgYS5tLjwvcD48cD5ObyB3ZWFwb25zIHdlcmUgbG9jYXRlZCBhbmQgdGhlcmUgd2FzIG5vIHJl
YWwgaW5kaWNhdGlvbiB0aGF0IHN0dWRlbnRzIG9yIHN0YWZmIHdlcmUgaW4gZGFuZ2VyLjwvcD48
cD5UaGUgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIG9mZmljZSBkZWNsaW5lZCB0byBzYXkgd2hpY2ggc29jaWFs
IG1lZGlhIHNpdGUgb3IgYXBwIHdhcyB1c2VkIHRvIHNwcmVhZCB0aGUgcnVtb3IuPC9wPjxwPlRo
ZSBzY2hvb2xzIHJldHVybmVkIHRvIG5vcm1hbCBvcGVyYXRpb25zIGFuZCBhcmUgZGlzbWlzc2Vk
IHN0dWRlbnRzIGFyZSB0aGUgbm9ybWFsIHRpbWUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.