Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlNlaXplZCBpdGVtcyAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
RFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5Qb2xpY2Ugc2VpemVkIG51bWVyb3VzIHZlaGljbGVzIGFuZCBvdGhl
ciBpdGVtcyB3aGVuIHRoZXkgYXJyZXN0ZWQgTHlkaWEgQ3VscCBhbmQgS2VubmV0aCBSZWVjZSBp
biBTZXB0ZW1iZXIuIDwvcD48cD5UaGlzIGluY2x1ZGVkOiBjZWxscGhvbmVzLCBjb21wdXRlcnMs
IHdlYXBvbnMsIGEgSGF1bG1hcmsgcmFjZSB0cmFpbGVyLCBhIDRTdGFyIGhvcnNlIHRyYWlsZXIs
IGEgd2hpdGUgcm9jayBjcmF3bGVyIChkdW5lIGJ1Z2d5KSwgYSBCb2JjYXQsIGEgaG9yc2Ugc2Fk
ZGxlLCBhIDk1IERvZGdlIFJhbSAzNTAwIHRydWNrLCB0d28gc25vd3Bsb3dzIGFuZCAkMzgxIGlu
IGNhc2guPC9wPjxwPlNvdXJjZTogVHdpbnNidXJnIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3Mg
aW52ZXN0aWdhdGl2ZSByZXBvcnQ8L3A+
PHA+VGhlIGJveWZyaWVuZCBvZiBhIE5vcnRoZmllbGQgd29tYW4gaW4gcHJpc29uIGZvciBiaWxr
aW5nIHBlb3BsZSBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgb3V0IG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBkb2xsYXJz
IGluIGFuIEludGVybmV0IHNjYW0gYXZvaWRlZCBwcmlzb24gdGltZSBkdXJpbmcgaGlzIHNlbnRl
bmNpbmcgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5LZW5uZXRoIFJlZWNlIHdhcyBpbnN0ZWFkIHNlbnRlbmNl
ZCB0byB0d28geWVhcnMgb2YgcHJvYmF0aW9uIGFuZCBvcmRlcmVkIHRvIHBheSByZXN0aXR1dGlv
biB0byB0aGUgMjIgdmljdGltcy4gSGUgYWdyZWVkIHRvIHRoZSBmb3JmZWl0dXJlIG9mIG51bWVy
b3VzIHZlaGljbGVzIGFuZCBvdGhlciBpdGVtcyBzZWl6ZWQgYnkgcG9saWNlICYjODIxMjsgaW5j
bHVkaW5nIGhpcyByb2NrLWNyYXdsZXIgZHVuZSBidWdneSB3aXRoIGFuIGVzdGltYXRlZCB2YWx1
ZSBvZiBtb3JlIHRoYW4gJDEwMCwwMDAgJiM4MjEyOyB0byBoZWxwIHNhdGlzZnkgdGhlICQxMzAs
MDAwIHJlc3RpdHV0aW9uIGJpbGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlZWwgaG9ycmlibGUgZm9yIHRo
ZSB2aWN0aW1zLCYjODIyMTsgUmVlY2UgdG9sZCBKdWRnZSBBbGlzb24gTWNDYXJ0eSBiZWZvcmUg
c2hlIHNlbnRlbmNlZCBoaW0uICYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgSSB3YXMgZ2V0dGluZyBtYXJyaWVk
LiBJdCB0dXJuZWQgb3V0IHNoZSB3YXMgYSB0aGllZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJlZWNlIGlzIHRo
ZSBib3lmcmllbmQgb2YgTHlkaWEgQ3VscCwgMzIsIHdobyB3YXMgc2VudGVuY2VkIGluIFN1bW1p
dCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IHRvIHNpeCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gTWF5IDMx
IGFmdGVyIHBsZWFkaW5nIGd1aWx0eSB0byBlbmdhZ2luZyBpbiBhIHBhdHRlcm4gb2YgY29ycnVw
dCBhY3Rpdml0eSBhbmQgbnVtZXJvdXMgdGhlZnQgY2hhcmdlcy48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMg
c2FpZCBDdWxwIHNvbGQgaG9yc2VzLCBob3JzZSBlcXVpcG1lbnQgYW5kIGNhciByYWNpbmcgaXRl
bXMgb24gdGhlIGludGVybmV0LCBhbmQgaGVyIGN1c3RvbWVycyBuZXZlciByZWNlaXZlZCB0aGUg
aXRlbXMuIEFtb25nIHRoZSB2aWN0aW1zIHdlcmUgdHdvIDEwLXllYXItb2xkIGJveXMgZnJvbSBO
ZXcgTWV4aWNvIHdobyBwYWlkIEN1bHAgJDIsMDAwIGZvciBhIHJvZGVvIGhvcnNlLCBhZnRlciBz
YXZpbmcgbW9uZXkgdGhleSBtYWRlIHdvcmtpbmcgb24gZmFybXMgYW5kIHdlcmUgZ2l2ZW4gZm9y
IGhvbGlkYXlzIGFuZCBiaXJ0aGRheXMuIFRoZXkgbmV2ZXIgZ290IHRoZSBob3JzZS48L3A+PHA+
UmVlY2UsIDM5LCBvZiBOb3J0aGZpZWxkLCB3aG8gd2FzIGluIGEgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGgg
Q3VscCBmb3IgbmluZSBtb250aHMsIGNsYWltcyBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyBhYm91dCBo
ZXIgc2NhbXMuIEhlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IE1heSAxNSB1bmRlciBhbiBhZ3JlZW1lbnQgd2l0
aCBwcm9zZWN1dG9ycyB0byBvbmUgY291bnQgb2YgcmVjZWl2aW5nIHN0b2xlbiBwcm9wZXJ0eSwg
YSBmb3VydGgtZGVncmVlIGZlbG9ueSwgYW5kIHR3byBjb3VudHMgb2YgaGF2aW5nIHdlYXBvbnMg
d2hpbGUgdW5kZXIgZGlzYWJpbGl0eSwgYSB0aGlyZC1kZWdyZWUgZmVsb255LiBIZSBjb3VsZCBo
YXZlIGZhY2VkIHVwIHRvIDcmIzE4OTsgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLiBQcm9zZWN1dG9ycyBkaXNt
aXNzZWQgYSBsb25nIGxpc3Qgb2Ygb3RoZXIgdGhlZnQtcmVsYXRlZCBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3Qg
UmVlY2UuPC9wPjxwPkpvbiBTaW5uLCBSZWVjZSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCB1cmdlZCBNY0Nh
cnR5IHRvIGdpdmUgaGlzIGNsaWVudCBwcm9iYXRpb24gd2l0aCB0aGUgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0
aGF0IHBvbGljZSBjb3VsZCBzZWxsIHRoZSBpdGVtcyB0aGV5IGZvcmZlaXRlZCBhbmQgdXNlIHRo
ZSBwcm9jZWVkcyB0b3dhcmQgcmVzdGl0dXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGFuIGlz
b2xhdGVkIHRoaW5nIGZvciBoaW0sJiM4MjIxOyBTaW5uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyBoYXJk
d29ya2luZy4gSGUgcmFjZXMgdmVoaWNsZXMgYW5kIGRvZXMgY29uc3RydWN0aW9uLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBCcmlhbiBTdGFubyBhZ3Jl
ZWQgd2l0aCBTaW5uJiM4MjE3O3MgcmVjb21tZW5kYXRpb24sIHRob3VnaCBoZSBzYWlkIFJlZWNl
IGhhZCB0byBiZSBzb21ld2hhdCBhd2FyZSBvZiB3aGF0IEN1bHAgd2FzIGRvaW5nLCBnaXZlbiB0
aGF0IG5laXRoZXIgb2YgdGhlbSB3YXMgd29ya2luZyBidXQgc3RpbGwgaGFkIHRob3VzYW5kcyBv
ZiBkb2xsYXJzIHRvIHRyYXZlbCBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgYW5kIGF0dGVuZCBjYXIgcmFj
ZXMgYW5kIGJ1eSBjYXIgcmFjaW5nIGVxdWlwbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIEN1
bHAmIzgyMTc7cyBmcmF1ZCwmIzgyMjE7IFN0YW5vIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBtYW55IG5vdCBo
YXZlIHJ1biB0aGUgc2NhbSwgYnV0IGhlIGJlbmVmaXRlZCBmcm9tIHRoZSBwcm9maXRzLiBIZSBu
ZWVkcyB0byBhbnN3ZXIgZm9yIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGFubyBzYWlkIHRoZSBOby4g
MSByZXF1ZXN0IGZyb20gdGhlIHZpY3RpbXMgaXMgdG8gZ2V0IGJhY2sgdGhlIG1vbmV5IHRoZXkg
bG9zdC48L3A+PHA+R2l2ZW4gdGhpcywgTWNDYXJ0eSBhZ3JlZWQgcHJvYmF0aW9uIHdhcyB0aGUg
YmVzdCBzZW50ZW5jZSBmb3IgUmVlY2UsIGFsbG93aW5nIGhpbSB0byB3b3JrIHRvIGhlbHAgcmVw
YXkgdGhlIHJlc3RpdHV0aW9uLiBTaGUgZ2F2ZSBoaW0gYSBzdXNwZW5kZWQgMyYjMTg5Oy15ZWFy
IHByaXNvbiBzZW50ZW5jZSBhbmQgb3JkZXJlZCBoaW0gdG8gcGF5IHRoZSByZXN0aXR1dGlvbiwg
d2hpY2ggaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgJDEwOSw1NDAgYWZ0ZXIgc2V2ZXJhbCBzZWl6ZWQgaXRl
bXMgb3dlZCB0byB0aGUgdmljdGltcyBhcmUgZ2l2ZW4gdG8gdGhlbS48L3A+PHA+TWNDYXJ0eSBz
YWlkIHRoZSByZXN0aXR1dGlvbiB3aWxsIGFwcGx5IGpvaW50bHkgdG8gUmVlY2UgYW5kIEN1bHAs
IHRob3VnaCBDdWxwIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGFibGUgdG8gY29udHJpYnV0ZSB0b3dhcmQgaXQg
d2hpbGUgc2hlIGlzIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+UmVlY2UgYWdyZWVkIHRvIHdvcmsgd2l0aCBw
b2xpY2UgdG8gc2VsbCB0aGUgaXRlbXMgdGhhdCB3ZXJlIHNlaXplZCBhbmQgdHJ5IHRvIGdldCBh
cyBtdWNoIGFzIHBvc3NpYmxlIGZyb20gdGhlIHNhbGVzIHRvIGFwcGx5IHRvd2FyZCB0aGUgcmVz
dGl0dXRpb24uPC9wPjxwPk1jQ2FydHkgc2FpZCB0aGlzIGJlbmVmaXRzIGhpbSBiZWNhdXNlIGl0
IGxvd2VycyB0aGUgcmVzdGl0dXRpb24gYW1vdW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBrbm93IHNvbWUg
cmVsYXRpb25zaGlwcyBhcmUgdG94aWMgYW5kIHRoaXMgcmVsYXRpb25zaGlwIHdhcyB0b3hpYywm
IzgyMjE7IE1jQ2FydHkgdG9sZCBSZWVjZS4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBz
aGUgd2FzIHN1Y2ggYSBnb29kIGxpYXIgeW91IHdlcmVuJiM4MjE3O3Qgb250byBoZXIgdG8gc29t
ZSBkZWdyZWUuIFRvIHlvdSwgdGhpcyBtdXN0IGhhdmUgc2VlbWVkIHRvbyBnb29kIHRvIGJlIHRy
dWUgJiM4MjEyOyBhbmQgaXQgd2FzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRo
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0
aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBh
bmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0
aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.