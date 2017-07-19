All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 19, 2017 - 05:22 PM | Updated: July 20, 2017 - 05:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Jon Sinn (left) pleads for probation over prison time for his client Kenneth Reece before Reece is sentenced to probation and ordered to pay restitution for his involvement with Lydia Culp's horse selling scam by Summit County Common Pleas Court Judge Alison McCarty Wednesday in Akron. Culp was previously sentenced to six years in prison by Judge McCarty. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM

Actor John Heard, best known for playing the father in the Home Alone movie series, has died. He was 72.

New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man - 11:50 AM
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them
Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next