Brady Lake police still active after residents vote to dissolve village

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGVzcGl0ZSBCcmFkeSBMYWtlIHJlc2lkZW50cyB2b3RpbmcgdG8gZGlzc29sdmUgdGhlIHNt
YWxsIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IHZpbGxhZ2UgbGFzdCBtb250aCwgdmlsbGFnZSBwb2xpY2UgYXJl
IHN0aWxsIHBhdHJvbGxpbmcgYW5kIGhhbmRpbmcgb3V0IHRpY2tldHMsIFdLWUMgKENoYW5uZWwg
MykgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhleSBoYXZlIHRo
ZSBhdXRob3JpdHkgdG8gb3BlcmF0ZSBhIHBvbGljZSBmb3JjZSAmIzgyMzA7IG5vdyB0aGF0IHRo
ZSB2aWxsYWdlIGhhcyBiZWVuIGRpc3NvbHZlZCwmIzgyMjE7IGxvY2FsIGF0dG9ybmV5IEdyZWdv
cnkgV3lzaW4gdG9sZCB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uLiAmIzgyMjA7QW5kIEkmIzgyMTc7
ZCBqdXN0IGxpa2UgdGhlbSB0byBkbyB0aGUgcmlnaHQgdGhpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qb2xp
Y2UgQ2hpZWYgSm9obiBNYXJyYSBzYWlkIHRoZSB2aWxsYWdlIGhhZCBjb25zdWx0ZWQgd2l0aCB0
aGUgT2hpbyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIG9uIGhvdyB0byBwcm9jZWVk
LjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LndreWMuY29tL25ld3MvaW52ZXN0aWdhdGlvbnMv
aW52ZXN0aWdhdG9yLWJyYWR5LWxha2UtY29wLWtlZXAtb24tcGF0cm9sLWRlc3BpdGUtdm90ZS1i
eS1yZXNpZGVudHMvNDQ2MjkzMDU1Ij5SZWFkIHRoZSBmdWxsIFdLWUMgcmVwb3J0IGhlcmUuPC9h
PjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.