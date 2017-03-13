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Health care

Breathing easier: Akron Children’s efforts reduce ER visits, hospital stays for kids with asthma

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 08:00 PM | Updated: March 14, 2017 - 02:10 PM
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Martwion Wilson, 8 (left) of Akron and Dr. P. Cooper White go over Martwion's asthma assessment at Akron Children's Hospital Thursday. The hospital has seen a 15 percent drop in the number of asthma patients making ER visits and a 30 percent decrease in asthma related hospitalizations. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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