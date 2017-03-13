All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Breathing easier: Akron Children’s efforts reduce ER visits, hospital stays for kids with asthma

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 08:00 PM | Updated: March 14, 2017 - 02:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Martwion Wilson, 8 (left) of Akron and Dr. P. Cooper White go over Martwion's asthma assessment at Akron Children's Hospital Thursday. The hospital has seen a 15 percent drop in the number of asthma patients making ER visits and a 30 percent decrease in asthma related hospitalizations. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

city16cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron takes first steps to crack down on ‘problem bar’ after slayings and arrests

Akron is targeting a “problem bar” on what’s become the city’s deadliest street corner.

fire16cut
Stark County church damaged in morning fire
richardson16_02
Akron man sentenced to 5 years for fentanyl overdose death; man’s mother says he also is victim of heroin epidemic - 8:22 AM
vets16cut_03
Women veterans talk about life in the service and its key perk, a free education
Bob Dyer: Beacon’s news is set through June
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next