Browns to match $10,000 donation to food bank after parade cancelled

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyYjODIxNzsgZmlyc3QgdmljdG9yeSBv
ZiB0aGUgc2Vhc29uIGlzIGFsc28gYSB3aW4gZm9yIHRoZSBHcmVhdGVyIENsZXZlbGFuZCBGb29k
IEJhbmsuPC9wPjxwPlNvbWUgZmFucyB1cHNldCBvdmVyIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgcG9vciBw
ZXJmb3JtYW5jZSB0aGlzIHllYXIgd2VyZSBwbGFubmluZyBhICYjODIyMDtQZXJmZWN0IFNlYXNv
biBQYXJhZGUmIzgyMjE7IGlmIHRoZSBCcm93bnMgZW5kZWQgdXAgd2lubGVzcy4gT3ZlciAkMTAs
MDAwIGhhZCBiZWVuIGRvbmF0ZWQgdG8gYSBmdW5kIHRvIGhlbHAgcGF5IGZvciBleHBlbnNlcyBz
dWNoIGFzIHNlY3VyaXR5IGFuZCBiYXRocm9vbSBmYWNpbGl0aWVzIGZvciB0aGUgcGFyYWRlLjwv
cD48cD5CdXQgdGhlIGV2ZW50IHdhcyBjYW5jZWxlZCBhZnRlciB0aGUgQnJvd25zIGJlYXQgdGhl
IFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2VycyAyMC0xNyBvbiBTYXR1cmRheSBmb3IgdGhlaXIgZmlyc3Qgd2lu
IGluIDIwMTYgYW5kIGZpcnN0IGluIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIuIE9yZ2FuaXplcnMgc2FpZCB0
aGUgbW9uZXkgZnJvbSB0aGUgcGFyYWRlIGZ1bmQgd291bGQgYmUgZ2l2ZW4gdG8gdGhlIGZvb2Qg
YmFuay48L3A+PHA+QW5kIG9uIFR1ZXNkYXksIHRoZSBCcm93bnMgc2FpZCB0aGV5IHdvdWxkIG1h
dGNoIHRoZSAkMTAsMDAwIHJhaXNlZCBieSBmYW5zLjwvcD48cD5UaGUgdmljdG9yeSBvdmVyIHRo
ZSBDaGFyZ2VycyBicm91Z2h0IHJlbGllZiBmb3IgcGxheWVycywgY29hY2hlcyBhbmQgQ2xldmVs
YW5kIGZhbnMuIFRoZSBCcm93bnMgd2VyZSBqdXN0IHRoZSBmb3VydGggdGVhbSBpbiBORkwgaGlz
dG9yeSB0byBnbyAwLTE0IGFuZCB3aXRoIHR3byBtb3JlIGxvc3NlcyB0aGV5IHdvdWxkIGhhdmUg
bWF0Y2hlZCB0aGUgMjAwOCBEZXRyb2l0IExpb25zIGFzIHRoZSBvbmx5IHRlYW1zIGluIGxlYWd1
ZSBoaXN0b3J5IHRvIGZpbmlzaCAwLTE2LjwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgd2lsbCBnbyBmb3IgaXRz
IHNlY29uZCB3aW4gb24gU3VuZGF5IGluIHRoZSBzZWFzb24gZmluYWxlIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.