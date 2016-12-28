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Browns to match $10,000 donation to food bank after parade cancelled

Associated Press

Published: December 28, 2016 - 10:54 AM

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To those of you who attended Akron’s nearly booze-free First Night celebration, good morning!

To those of you who celebrated in the more traditional New Year’s Eve fashion ... I’ll try to keep my voice down.

But that will be difficult, because 2016 was an amazing year, crammed with really good stuff and really bad stuff.

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