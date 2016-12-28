All CATEGORIES
☰ Menu

Browns to match $10,000 donation to food bank after parade cancelled

Associated Press

Published: December 28, 2016 - 10:54 AM

MORE IN NEWS

parassons30cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
North Hill Parasson’s Italian Restaurant to close the last day of the year - 8:03 AM

After almost 50 years of dishing out Italian eats, Parasson’s Italian Restaurant in North Hill will close its doors the final day of the year.

summa30cut_1
Emergency in the ER? Come Jan. 1, it’s unclear which doctors will be staffing Summa’s emergency rooms
worstcooks30web
Kent mom Kayla Kurtz brings ‘skills’ to ‘Worst Cooks in America’ show
Authorities won’t name “uncharged suspect” who accidentally killed Stark County chief deputy despite legal precedent
Akron man stuck in jail months after posting bond, investigators recommend rules to prevent similar situations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next