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Brunswick man sentenced to 8 years for assault outside of Norton nightclub that left Norton man dead

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 29, 2016 - 01:19 PM | Updated: November 30, 2016 - 04:28 PM
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Robert Lantz Jr. is sentenced for an assault in the parking lot of a Norton nightclub that left 63-year-old Norton man, Daniel Carraway, dead last November, photographed on Tuesday at the Summit County Courthouse in Akron. Lantz was sentenced to 8-years in prison. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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