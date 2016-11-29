Brunswick man sentenced to 8 years for assault outside of Norton nightclub that left Norton man dead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9ubGluZSBFeHRyYTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlZpc2l0IE9oaW8uY29tIHRvIHNlZSBhIHZpZGVvIG9mIFJvYmVydCBQLiBM
YW50eiBKci4mIzgyMTc7cyBzdGF0ZW1lbnQgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIFR1ZXNkYXkg
Zm9yIHRoZSBiZWF0aW5nIGRlYXRoIG9mIGEgTm9ydG9uIG1hbiBvdXRzaWRlIG9mIGEgbmlnaHRj
bHViIGxhc3QgTm92ZW1iZXIuIDwvcD4=
PHA+QSA2My15ZWFyLW9sZCBOb3J0b24gbWFuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYWtlIGl0IGNvbXBsZXRl
bHkgb3V0IG9mIGhpcyBjYXIgYXMgYW5vdGhlciBtYW4gcmVwZWF0ZWRseSBzdHJ1Y2sgaGltIGlu
IHRoZSBoZWFkIGFuZCBmYWNlLjwvcD48cD5EYW5pZWwgQ2FycmF3YXkmIzgyMTc7cyBhcm0gd2Fz
IHN0aWxsIHN0dWNrIGluIHRoZSBzZWF0IGJlbHQgd2hlbiBwb2xpY2UgZm91bmQgaGltIHVuY29u
c2Npb3VzIGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCBvZiBhIE5vcnRvbiBuaWdodGNsdWIgbGFzdCBOb3Zl
bWJlci4gQ2FycmF3YXkgbmV2ZXIgcmVnYWluZWQgY29uc2Npb3VzbmVzcyBhbmQgZGllZCBvZiBo
aXMgaW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPlRoZXNlIHdlcmUgYW1vbmcgdGhlIGRldGFpbHMgb2YgQ2FycmF3
YXkmIzgyMTc7cyBkZWF0aCBzaGFyZWQgYnkgU3VtbWl0IENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBUdWVz
ZGF5IGR1cmluZyB0aGUgc2VudGVuY2luZyBmb3IgUm9iZXJ0IFAuIExhbnR6IEpyLiwgd2hvIHBy
ZXZpb3VzbHkgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gYXNzYXVsdGluZyBDYXJyYXdheS48L3A+PHA+QXNz
aXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBKb24gQmF1bW9lbCBjYWxsZWQgQ2FycmF3
YXkmIzgyMTc7cyBiZWF0aW5nIGRlYXRoICYjODIyMDtob3JyaWZpYywgc2Vuc2VsZXNzIGFuZCBi
cnV0YWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBTY290
IFN0ZXZlbnNvbiBzZW50ZW5jZWQgTGFudHosIDM3LCBvZiBCcnVuc3dpY2ssIHRvIGVpZ2h0IHll
YXJzIGluIHByaXNvbi4gSGUgZmFjZWQgdXAgdG8gMTEgeWVhcnMuPC9wPjxwPkxhbnR6LCB3aG8g
bGl2ZWQgaW4gTmV3IEZyYW5rbGluIHdoZW4gdGhlIGJlYXRpbmcgZGVhdGggb2NjdXJyZWQsIHBs
ZWFkZWQgZ3VpbHR5IEF1Zy4gMjYgdG8gYSBsZXNzZXIgY2hhcmdlIG9mIGludm9sdW50YXJ5IG1h
bnNsYXVnaHRlciB1bmRlciBhbiBhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCBwcm9zZWN1dG9ycy4gSGUgd2FzIG9y
aWdpbmFsbHkgY2hhcmdlZCB3aXRoIG11cmRlci48L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgTGFudHogYW5k
IENhcnJhd2F5LCA2MywgaGFkIGFuIGFyZ3VtZW50IG9uIHRoZSBldmVuaW5nIG9mIE5vdi4gMTkg
YXQgRGVzaXJlZSYjODIxNztzLCA0OTUxIFdvb3N0ZXIgUm9hZCBXLiBMYW50eiB3YXMgYXNrZWQg
dG8gbGVhdmUgYnV0IGxhdGVyIHJldHVybmVkIGFuZCBzcG9rZSB3aXRoIENhcnJhd2F5LjwvcD48
cD5DYXJyYXdheSB3YXMgYXNzYXVsdGVkIGFmdGVyIHRoZSB0d28gZXhpdGVkIHRoZSBiYWNrIG9m
IHRoZSBiYXIuIFBvbGljZSBmb3VuZCBDYXJyYXdheSB1bnJlc3BvbnNpdmUgb24gdGhlIGdyb3Vu
ZCBuZXh0IHRvIGhpcyB2ZWhpY2xlIGFib3V0IDEwOjE1IHAubS4gSGUgd2FzIHRha2VuIHRvIEFr
cm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgd2hlcmUgaGUgbGF0ZXIgZGllZC48L3A+PHA+U3VwcG9ydGVycyBv
ZiBMYW50eiBhbmQgQ2FycmF3YXkgc2FpZCBkdXJpbmcgdGhlIHNlbnRlbmNpbmcgdGhhdCBzdWNo
IGEgZmlnaHQgd2FzIG91dCBvZiBjaGFyYWN0ZXIgZm9yIGJvdGggbWVuLjwvcD48cD5EZWJyYSBL
bGVpbiwgQ2FycmF3YXkmIzgyMTc7cyBmaWFuY2VlIHdobyBsaXZlZCB3aXRoIGhpbSBmb3IgMTgg
eWVhcnMsIHNhaWQgQ2FycmF3YXkgd2FzIGFuIGV4LU1hcmluZSB3aG8gaGFkIGJlZW4gcmV0aXJl
ZCBmb3IgYSB5ZWFyIGZyb20gYmVpbmcgYSBiYXJiZXIuIFNoZSBjYWxsZWQgaGltIGEgY2FyaW5n
IHBlcnNvbiB3aG8gd291bGQgJiM4MjIwO2dvIG91dCBvZiBoaXMgd2F5IHRvIGF2b2lkIGEgZmln
aHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIGF0dGFja2VkIGJ5IGEgMzYteWVhci1vbGQg
d2hvIGhhZCBubyByZWdhcmQgZm9yIGhpcyBsaWZlLCYjODIyMTsgS2xlaW4gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0hlIHdhcyBhc2tlZCB0byBsZWF2ZSB0aGUgYmFyLiBIZSBsZWZ0LCBjYW1lIGJhY2sgYW5kIGJs
dWRnZW9uZWQgRGFubnkgdG8gZGVhdGggYW5kIHJhbiBhd2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2xlaW4g
dXJnZWQgU3RldmVuc29uIHRvIGltcG9zZSB0aGUgbWF4aW11bSBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0Rhbm55JiM4MjE3O3MgbGlmZSBtYXR0ZXJlZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLCBmaWdodGlu
ZyB0ZWFycy48L3A+PHA+QmF1bW9lbCBlY2hvZWQgS2xlaW4mIzgyMTc7cyBzdWdnZXN0ZWQgc2Vu
dGVuY2UsIHNheWluZyBMYW50eiBvbmx5IHN0b3BwZWQgYmVhdGluZyBDYXJyYXdheSB3aGVuIGEg
bmlnaHRjbHViIGVtcGxveWVlIHNob3V0ZWQsICYjODIyMDtTdG9wISBIZSYjODIxNztzIHVuY29u
c2Npb3VzISYjODIyMTsgSGUgc2FpZCBDYXJyYXdheSBzdWZmZXJlZCBzZXZlbiBibG93cyB0byB0
aGUgaGVhZC48L3A+PHA+U3R1YXJ0IExpcHBlLCBMYW50eiYjODIxNztzIENsZXZlbGFuZCBhdHRv
cm5leSwgc2FpZCBMYW50eiBhbmQgQ2FycmF3YXkgd2VyZSBoaWdobHkgaW50b3hpY2F0ZWQuIEhl
IHNhaWQgTGFudHomIzgyMTc7cyB0aG91Z2h0cyB3ZXJlIGRpc3RvcnRlZCwgYW5kIGhlIGxhY2tl
ZCBjb21tb24gc2Vuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB1bmRlcnN0YW5kcyBoaXMgc3R1cGlkaXR5
LCYjODIyMTsgTGlwcGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHNob3VsZCBuZXZlciBoYXZlIGhhcHBlbmVk
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGlwcGUgc2FpZCBoaXMgY2xpZW50IGlzIGFjY2VwdGluZyByZXNwb25z
aWJpbGl0eSBmb3IgaGlzIGFjdGlvbnMgYW5kIGlzIHJlbW9yc2VmdWwuIEhlIHVyZ2VkIFN0ZXZl
bnNvbiB0byBjb25zaWRlciBhIGxlc3NlciBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+Q2hyaXN0aW5lIExhbnR6
LCBMYW50eiYjODIxNztzIHNpc3RlciwgYWxzbyBwbGVhZGVkIGZvciBsZW5pZW5jeS4gU2hlIHNh
aWQgaGVyIGJyb3RoZXIgaXMgYSBoYXJkIHdvcmtlciBhbmQgYSBnb29kIGZhdGhlciB0byBoaXMg
c29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3UgaGVhciB0aGF0IHlvdXIgbGlmZSBjYW4gY2hhbmdl
IGluIHRoZSBibGluayBvZiBhbiBleWUsIHRoaXMgaW5jaWRlbnQgaXMgcHJvb2YsJiM4MjIxOyBz
aGUgc2FpZC48L3A+PHA+TGFudHosIHdobyBzYXlzIGhlIGhhcyBzaW5jZSBzdG9wcGVkIGRyaW5r
aW5nLCBzYWlkIHRoZSBpbmNpZGVudCB3YXMgZnVlbGVkIGJ5IHRvbyBtdWNoIGFsY29ob2wgdGhh
dCBjYXVzZWQgYW4gYXJndW1lbnQgd2l0aCBhIG1hbiBoZSBjb25zaWRlcmVkIGEgZnJpZW5kIHRv
IGVzY2FsYXRlLiBIZSBhcG9sb2dpemVkIHRvIHRoZSBjb21tdW5pdHksIENhcnJhd2F5JiM4MjE3
O3MgZmFtaWx5IGFuZCB0byBDYXJyYXdheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGFrZSBmdWxsIHJlc3Bv
bnNpYmlsaXR5IGZvciBteSBhY3Rpb25zIGFuZCBhY2NlcHQgdGhlIGNvbnNlcXVlbmNlcywmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIG5ldmVyIGludGVuZGVkIGZvciB0aGlzIHRvIGhhcHBlbiBp
biBhbnkgc2hhcGUgb3IgZm9ybS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXZlbnNvbiBzZW50ZW5jZWQgTGFu
dHogdG8gZWlnaHQgeWVhcnMsIG5vdGluZyBMYW50eiYjODIxNztzIGxhY2sgb2YgYSBzZXJpb3Vz
IGNyaW1pbmFsIHJlY29yZCBhbmQgcmVtb3JzZWZ1bG5lc3MuIEhlIGVuY291cmFnZWQgTGFudHog
dG8gd29yayBvbiBpbXByb3ZpbmcgaGltc2VsZiB3aGlsZSBpbiBwcmlzb24sIHNvIGhlIHdpbGwg
YmUgcmVhZHkgdG8gYmUgYSBwcm9kdWN0aXZlIGNpdGl6ZW4gd2hlbiBoZSBpcyByZWxlYXNlZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO01heWJlLCBpbiBzb21lIHdheSwgeW91IGNhbiBtYWtlIHVwIGZvciB0aGlz
IHRyYWdlZHksJiM4MjIxOyBTdGV2ZW5zb24gc2FpZC48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRo
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNt
aXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208
L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJz
bWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9h
PiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJz
bWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.