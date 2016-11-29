Brunswick man sentenced to 8 years for assault outside of Norton nightclub that left Norton man dead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9ubGluZSBFeHRyYTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPlZpc2l0IE9oaW8uY29tIHRvIHNlZSBhIHZpZGVvIG9mIFJvYmVydCBQLiBM
YW50eiBKci4mIzgyMTc7cyBzdGF0ZW1lbnQgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIFR1ZXNkYXkg
Zm9yIHRoZSBiZWF0aW5nIGRlYXRoIG9mIGEgTm9ydG9uIG1hbiBvdXRzaWRlIG9mIGEgbmlnaHQg
Y2x1YiBsYXN0IE5vdmVtYmVyLiA8L3A+
PHA+QSA2My15ZWFyLW9sZCBOb3J0b24gbWFuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYWtlIGl0IGNvbXBsZXRl
bHkgb3V0IG9mIGhpcyBjYXIgYXMgYW5vdGhlciBtYW4gcmVwZWF0ZWRseSBzdHJ1Y2sgaGltIGlu
IHRoZSBoZWFkIGFuZCBmYWNlLjwvcD48cD5EYW5pZWwgQ2FycmF3YXkmIzgyMTc7cyBhcm0gd2Fz
IHN0aWxsIHN0dWNrIGluIHRoZSBzZWF0IGJlbHQgd2hlbiBwb2xpY2UgZm91bmQgaGltIHVuY29u
c2Npb3VzIGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCBvZiBhIE5vcnRvbiBuaWdodGNsdWIgbGFzdCBOb3Zl
bWJlci4gQ2FycmF3YXkgbmV2ZXIgcmVnYWluZWQgY29uc2Npb3VzbmVzcyBhbmQgZGllZCBvZiBo
aXMgaW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPlRoZXNlIHdlcmUgYW1vbmcgdGhlIGRldGFpbHMgb2YgQ2FycmF3
YXkmIzgyMTc7cyBkZWF0aCBzaGFyZWQgYnkgU3VtbWl0IENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBUdWVz
ZGF5IGR1cmluZyB0aGUgc2VudGVuY2luZyBmb3IgUm9iZXJ0IFAuIExhbnR6IEpyLiwgd2hvIHBy
ZXZpb3VzbHkgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gYXNzYXVsdGluZyBDYXJyYXdheS48L3A+PHA+QXNz
aXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBKb24gQmF1bW9lbCBjYWxsZWQgQ2FycmF3
YXkmIzgyMTc7cyBiZWF0aW5nIGRlYXRoICYjODIyMDtob3JyaWZpYywgc2Vuc2VsZXNzIGFuZCBi
cnV0YWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBTY290
IFN0ZXZlbnNvbiBzZW50ZW5jZWQgTGFudHosIDM3LCBvZiBCcnVuc3dpY2ssIHRvIGVpZ2h0IHll
YXJzIGluIHByaXNvbi4gSGUgZmFjZWQgdXAgdG8gMTEgeWVhcnMuPC9wPjxwPkxhbnR6LCB3aG8g
bGl2ZWQgaW4gTmV3IEZyYW5rbGluIHdoZW4gdGhlIGJlYXRpbmcgZGVhdGggb2NjdXJyZWQsIHBs
ZWFkZWQgZ3VpbHR5IEF1Zy4gMjYgdG8gYSBsZXNzZXIgY2hhcmdlIG9mIGludm9sdW50YXJ5IG1h
bnNsYXVnaHRlciB1bmRlciBhbiBhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCBwcm9zZWN1dG9ycy4gSGUgd2FzIG9y
aWdpbmFsbHkgY2hhcmdlZCB3aXRoIG11cmRlci48L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgTGFudHogYW5k
IENhcnJhd2F5LCA2MywgaGFkIGFuIGFyZ3VtZW50IG9uIHRoZSBldmVuaW5nIG9mIE5vdi4gMTkg
YXQgRGVzaXJlZSYjODIxNztzLCA0OTUxIFdvb3N0ZXIgUm9hZCBXLiBMYW50eiB3YXMgYXNrZWQg
dG8gbGVhdmUgYnV0IGxhdGVyIHJldHVybmVkIGFuZCBzcG9rZSB3aXRoIENhcnJhd2F5LjwvcD48
cD5DYXJyYXdheSB3YXMgYXNzYXVsdGVkIGFmdGVyIHRoZSB0d28gZXhpdGVkIHRoZSBiYWNrIG9m
IHRoZSBiYXIuIFBvbGljZSBmb3VuZCBDYXJyYXdheSB1bnJlc3BvbnNpdmUgb24gdGhlIGdyb3Vu
ZCBuZXh0IHRvIGhpcyB2ZWhpY2xlIGFib3V0IDEwOjE1IHAubS4gSGUgd2FzIHRha2VuIHRvIEFr
cm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgd2hlcmUgaGUgbGF0ZXIgZGllZC48L3A+PHA+U3VwcG9ydGVycyBv
ZiBMYW50eiBhbmQgQ2FycmF3YXkgc2FpZCBkdXJpbmcgdGhlIHNlbnRlbmNpbmcgdGhhdCBzdWNo
IGEgZmlnaHQgd2FzIG91dCBvZiBjaGFyYWN0ZXIgZm9yIGJvdGggbWVuLjwvcD48cD5EZWJyYSBL
bGVpbiwgQ2FycmF3YXkmIzgyMTc7cyBmaWFuY2Ugd2hvIGxpdmVkIHdpdGggaGltIGZvciAxOCB5
ZWFycywgc2FpZCBDYXJyYXdheSB3YXMgYW4gZXgtTWFyaW5lIHdobyBoYWQgYmVlbiByZXRpcmVk
IGZvciBhIHllYXIgZnJvbSBiZWluZyBhIGJhcmJlci4gU2hlIGNhbGxlZCBoaW0gYSBjYXJpbmcg
cGVyc29uIHdobyB3b3VsZCAmIzgyMjA7Z28gb3V0IG9mIGhpcyB3YXkgdG8gYXZvaWQgYSBmaWdo
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB3YXMgYXR0YWNrZWQgYnkgYSAzNiB5ZWFyIG9sZCB3
aG8gaGFkIG5vIHJlZ2FyZCBmb3IgaGlzIGxpZmUsJiM4MjIxOyBLbGVpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SGUgd2FzIGFza2VkIHRvIGxlYXZlIHRoZSBiYXIuIEhlIGxlZnQsIGNhbWUgYmFjayBhbmQgYmx1
ZGdlb25lZCBEYW5ueSB0byBkZWF0aCBhbmQgcmFuIGF3YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LbGVpbiB1
cmdlZCBTdGV2ZW5zb24gdG8gaW1wb3NlIHRoZSBtYXhpbXVtIHNlbnRlbmNlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7RGFubnkmIzgyMTc7cyBsaWZlIG1hdHRlcmVkLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQsIGZpZ2h0aW5n
IHRlYXJzLjwvcD48cD5CYXVtb2VsIGVjaG9lZCBLbGVpbiYjODIxNztzIHN1Z2dlc3RlZCBzZW50
ZW5jZSwgc2F5aW5nIExhbnR6IG9ubHkgc3RvcHBlZCBiZWF0aW5nIENhcnJhd2F5IHdoZW4gYSBu
aWdodGNsdWIgZW1wbG95ZWUgc2hvdXRlZCwgJiM4MjIwO1N0b3AhIEhlJiM4MjE3O3MgdW5jb25z
Y2lvdXMhJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIENhcnJhd2F5IHN1ZmZlcmVkIHNldmVuIGJsb3dzIHRvIHRo
ZSBoZWFkLjwvcD48cD5TdHVhcnQgTGlwcGUsIExhbnR6JiM4MjE3O3MgQ2xldmVsYW5kIGF0dG9y
bmV5LCBzYWlkIExhbnR6IGFuZCBDYXJyYXdheSB3ZXJlIGhpZ2hseSBpbnRveGljYXRlZC4gSGUg
c2FpZCBMYW50eiYjODIxNztzIHRob3VnaHRzIHdlcmUgZGlzdG9ydGVkIGFuZCBoZSBsYWNrZWQg
Y29tbW9uIHNlbnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgdW5kZXJzdGFuZHMgaGlzIHN0dXBpZGl0eSwm
IzgyMjE7IExpcHBlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBzaG91bGQgbmV2ZXIgaGF2ZSBoYXBwZW5lZC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkxpcHBlIHNhaWQgaGlzIGNsaWVudCBpcyBhY2NlcHRpbmcgcmVzcG9uc2li
aWxpdHkgZm9yIGhpcyBhY3Rpb25zIGFuZCBpcyByZW1vcnNlZnVsLiBIZSB1cmdlZCBTdGV2ZW5z
b24gdG8gY29uc2lkZXIgYSBsZXNzZXIgc2VudGVuY2UuPC9wPjxwPkNocmlzdGluZSBMYW50eiwg
TGFudHomIzgyMTc7cyBzaXN0ZXIsIGFsc28gcGxlYWRlZCBmb3IgbGVuaWVuY3kuIFNoZSBzYWlk
IGhlciBicm90aGVyIGlzIGEgaGFyZCB3b3JrZXIgYW5kIGEgZ29vZCBmYXRoZXIgdG8gaGlzIHNv
bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4geW91IGhlYXIgdGhhdCB5b3VyIGxpZmUgY2FuIGNoYW5nZSBp
biB0aGUgYmxpbmsgb2YgYW4gZXllLCB0aGlzIGluY2lkZW50IGlzIHByb29mLCYjODIyMTsgc2hl
IHNhaWQuPC9wPjxwPkxhbnR6LCB3aG8gc2F5cyBoZSBoYXMgc2luY2Ugc3RvcHBlZCBkcmlua2lu
Zywgc2FpZCB0aGUgaW5jaWRlbnQgd2FzIGZ1ZWxlZCBieSB0b28gbXVjaCBhbGNvaG9sIHRoYXQg
Y2F1c2VkIGFuIGFyZ3VtZW50IHdpdGggYSBtYW4gaGUgY29uc2lkZXJlZCBhIGZyaWVuZCB0byBl
c2NhbGF0ZS4gSGUgYXBvbG9naXplZCB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5LCBDYXJyYXdheSYjODIxNztz
IGZhbWlseSBhbmQgdG8gQ2FycmF3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRha2UgZnVsbCByZXNwb25z
aWJpbGl0eSBmb3IgbXkgYWN0aW9ucyBhbmQgYWNjZXB0IHRoZSBjb25zZXF1ZW5jZXMsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBuZXZlciBpbnRlbmRlZCBmb3IgdGhpcyB0byBoYXBwZW4gaW4g
YW55IHNoYXBlIG9yIGZvcm0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGV2ZW5zb24gc2VudGVuY2VkIExhbnR6
IHRvIGVpZ2h0IHllYXJzLCBub3RpbmcgTGFudHomIzgyMTc7cyBsYWNrIG9mIGEgc2VyaW91cyBj
cmltaW5hbCByZWNvcmQgYW5kIHJlbW9yc2VmdWxuZXNzLiBIZSBlbmNvdXJhZ2VkIExhbnR6IHRv
IHdvcmsgb24gaW1wcm92aW5nIGhpbXNlbGYgd2hpbGUgaW4gcHJpc29uLCBzbyBoZSB3aWxsIGJl
IHJlYWR5IHRvIGJlIGEgcHJvZHVjdGl2ZSBjaXRpemVuIHdoZW4gaGUgaXMgcmVsZWFzZWQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtNYXliZSwgaW4gc29tZSB3YXksIHlvdSBjYW4gbWFrZSB1cCBmb3IgdGhpcyB0
cmFnZWR5LCYjODIyMTsgU3RldmVuc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21p
dGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4g
YW5kIG9uIEZhY2Vib29rOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21p
dGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.