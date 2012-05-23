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Buchtel student’s mother pleads case in wrongful death lawsuit

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2012 - 11:26 PM | Updated: May 24, 2012 - 08:48 AM
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Charlotte Quarterman talks about the death of her daughter Ashley Quarterman, 18, after a hearing in the Summit County Courthouse in her wrongful death lawsuit against two of Ashley's friend Wednesday, in Akron. Quarterman is suing the two friends for allegedly abandoning Ashley intoxicated in the cold weather in February 2010. She later died from exposure. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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