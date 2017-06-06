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Cleanup efforts

Buchtel students beautify vacant lot and soothe the soul

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 12:30 PM | Updated: June 7, 2017 - 03:11 PM
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Buchtel sophomore Brandon Averitt, 16, paints hopscotch bricks at 782 Excelsior Ave. Students from Meredith Cole's biohealth class took part in enhancing the mental and emotional health of the neighborhood lot. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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