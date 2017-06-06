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Buchtel students beautify vacant lot to soothe the soul, too

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 12:30 PM
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Buchtel sophomore Terry Williams, 16, rakes mulch at 782 Excelsior Ave. Students from Meredith Cole's biohealth class took part in enhancing the mental and emotional health of the neighborhood lot. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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