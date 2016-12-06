All CATEGORIES
☰ Menu

Buffalo investment group buys Corners and Village at The Cascades of Brimfield

Beacon Journal staff report

Published: December 6, 2016 - 07:39 AM

MORE IN NEWS

fire06cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Charges considered against owner of Akron home without smoke detectors after 4 die in fire

Akron officials are considering whether to file charges against the owner of a North Hill rental home that caught fire over the weekend, killing two adults and two young girls.

angeltree06web
Attendees of Angel Tree Ceremony in Akron seek comfort as they mourn loved ones lost to homicide
city06cut_02
City settles two big development deals
trump06cut_01
No experience needed: Trump taps Carson for HUD secretary
Hudson officer on paid leave after fatal shooting of motorist who fled off Ohio Turnpike
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next