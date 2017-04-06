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Build, hop, crawl, dig and discover at new Nature Play areas

Beacon Journal staff report

Published: April 6, 2017 - 09:39 PM | Updated: April 7, 2017 - 12:06 PM
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Summit Metro Parks will be opening up two Nature Play area in the parks, designed so children will have more opportunities to connect with nature. The Liberty Park in Twinsburg will open on Sunday April 9. The Goodyear Heights Metro Park Nature Play opens on April 27. (Logo courtesy Summit Metro Parks)


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