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Business group seeks train depot in Merriman Valley

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 21, 2017 - 12:13 PM
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Karen Zampelli of the Merriman Valley Business Association and Sharon O'Brien (not pictured) have launched a petition drive to get a depot in the valley on the land between the Valley Dental and the motorcycle club for the Cuyahoga Valley Scenic Railroad. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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