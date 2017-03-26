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Alcohol & violence

Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 09:28 PM | Updated: March 27, 2017 - 01:40 PM
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Bar owner Joe Salem stands for a portrait at Hibachi Express on Friday, March 17, 2017, in Akron, Ohio. The people who own the property and liquor license have a well-documented history of running problem bars and owe $800,000 back in taxes. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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