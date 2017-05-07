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Free quarterly event exposes community to programs available at YMCA camp

Camp Y-Noah holds free Family Fun Day

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 7, 2017 - 07:47 PM
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Mackenzie Pero-Luter, 7, of Elyria rides on top of Black Jack during a pony ride led by Kaitlyn Luzier, 13, of Green during the Family Fun Day held at Camp Y-Noah in Green. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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