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Can we talk? A divided nation struggles to find common ground as Trump wins White House

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 9, 2016 - 09:10 PM | Updated: November 10, 2016 - 08:49 AM
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President-elect Donald Trump smiles as he arrives to speak at an election night rally, Wednesday in New York. (AP Photo/ Evan Vucci)

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