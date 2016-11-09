Can we talk? A divided nation struggles to find common ground as Trump wins White House

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXNhYmVsIEZyYW1lciBjYW1wZWQgb3V0IG9uIGhlciBjb3VjaCB1bnRpbCA0IGEubS4gV2Vk
bmVzZGF5IHdhdGNoaW5nIHRoZSBlbGVjdGlvbiByZXN1bHRzIGNvbWUgaW4gb24gdGhyZWUgY29t
cHV0ZXIgbW9uaXRvcnMgYW5kIGEgdGVsZXZpc2lvbi48L3A+PHA+QXMgdGhlIHJlc3VsdHMgYmVn
YW4gdG8gdHVybiwgYW5kIGl0IHdhcyBjbGVhciBoZXIgY2FuZGlkYXRlIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRv
biB3YXMgaW4gdHJvdWJsZSwgRnJhbWVyIHdhdGNoZWQgaGVyIFR3aXR0ZXIgZmVlZCB0dXJuIHVn
bHkuPC9wPjxwPkJlcm5pZSBTYW5kZXJzIHN1cHBvcnRlcnMgbG9iYmVkIGFuZ3J5IGJvbWJzIGF0
IENsaW50b24gYmFja2VycywgYmxhbWluZyB0aGVtIGZvciB0aGUgaW1wZW5kaW5nIGxvc3MuIEVt
Ym9sZGVuZWQgRG9uYWxkIFRydW1wIGZhbnMsIG1lYW53aGlsZSwgYmVnYW4gdGF1bnRpbmcgTGF0
aW5vcywgc2F5aW5nIHRoZXkgc2hvdWxkIGNyb3NzIHRoZSBzb3V0aGVybiBib3JkZXIgYW5kICYj
ODIyMDtNYWtlIE1leGljbyBHcmVhdCBBZ2Fpbi4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5UaGUgYWNyaW1vbnkg
d2FzIHRvbyBtdWNoLiBGcmFtZXIsIDU5LCBvZiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAsIGhhZCB0byBkaXNj
b25uZWN0IGZyb20gVHdpdHRlci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHNhdyBhbGwgdGhlIGh1cnQsJiM4
MjIxOyBGcmFtZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBpdCB3YXMgdGhlIGFuZ2VyIHRoYXQgY29uY2Vy
bmVkIG1lIHRoZSBtb3N0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG93LCBGcmFtZXIgd29uZGVyZWQsIGNvdWxk
IHN1Y2ggYSBkaXZpZGVkIG5hdGlvbiB0YWxrIHRvIGVhY2ggb3RoZXIgYWZ0ZXIgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyB1bmV4cGVjdGVkIHZpY3Rvcnk/PC9wPjxwPkl0IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGVhc3ksIHBv
bGl0aWNhbCBhbmQgc29jaWFsIG9ic2VydmVycyBzYXkuIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5lY2Vzc2Fy
eSwgd2hldGhlciB2b3RlcnMgJiM4MjEyOyBuZWFybHkgZXF1YWxseSBzcGxpdCBiZXR3ZWVuIFRy
dW1wIGFuZCBDbGludG9uICYjODIxMjsgYXJlIGNoYXR0aW5nIGluIHRoZSBvZmZpY2Uga2l0Y2hl
biwgc2hhcmluZyBiZWVycyBhdCB0aGUgY29ybmVyIGJhciBvciBnYXRoZXJlZCBhcm91bmQgYSB0
dXJrZXkgZm9yIFRoYW5rc2dpdmluZywgPC9wPjxwPiYjODIyMDtQZW9wbGUgYXJlbiYjODIxNzt0
IGhlYXJpbmcgZWFjaCBvdGhlci4gVGhleSYjODIxNztyZSBub3QgbGlzdGVuaW5nLCYjODIyMTsg
c2FpZCBUZWQgQ2VsZXN0ZSwgYSBmb3JtZXIgc3RhdGUgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgZnJvbSBPaGlv
IG5vdyB3aXRoIHRoZSBOYXRpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ2l2aWwgRGlzY291cnNlLiA8L3A+
PHA+Q2VsZXN0ZSBzYWlkIGhlIHNhdyBhIHR3ZWV0IGZyb20gYSBmb3JtZXIgT2hpbyBwb2xpY2Ug
b2ZmaWNlciB0aGF0IHVzZWQgYSBjb3VwbGUgb2YgZGVyb2dhdG9yeSB0ZXJtcyB0b3dhcmQgQ2xp
bnRvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IGluc3RpbmN0IHdhcyB0byBmaW5kIHRoYXQgb2ZmaWNlciBh
bmQgc2hha2UgdGhlIHBlcnNvbiBieSB0aGUgbmVjay4gQnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgT0ss
JiM4MjIxOyBDZWxlc3RlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZmluZCBhIHdh
eSB0byBtYWtlIHRoaXMgd29yay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wIGFuZCBDbGludG9uIG1hZGUg
dGhlIGZpcnN0IG1vdmVzLjwvcD48cD5JbiBoaXMgdmljdG9yeSBzcGVlY2gsIFRydW1wIGFiYW5k
b25lZCBoaXMgbmlja25hbWUgZm9yIENsaW50b24gJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7Q3Jvb2tlZCBIaWxs
YXJ5JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFuZCBpbnN0ZWFkIHNhaWQgQW1lcmljYW5zIG93ZWQgaGVyICYj
ODIyMDthIG1ham9yIGRlYnQgb2YgZ3JhdGl0dWRlIGZvciBoZXIgc2VydmljZSB0byBvdXIgY291
bnRyeS4mIzgyMjE7IFRydW1wIGFsc28gcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gdGhvc2Ugd2hvIG9wcG9zZWQg
aGltLCBzYXlpbmcgaGUgd291bGQgc2VlayB0aGVpciBndWlkYW5jZSB0byB1bml0ZSB0aGUgY291
bnRyeSBhbmQgcGxlZGdpbmcgJiM4MjIwO3RvIGV2ZXJ5IGNpdGl6ZW4gb2Ygb3VyIGxhbmQgdGhh
dCBJIHdpbGwgYmUgcHJlc2lkZW50IGZvciBhbGwgQW1lcmljYW5zLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkNs
aW50b24sIG1lYW53aGlsZSwgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoZSBwYWluIG9mIHRoZSBsb3NzLCBidXQg
dG9sZCBoZXIgc3VwcG9ydGVycyAmIzgyMjA7d2Ugb3dlIFtUcnVtcF0gYW4gb3BlbiBtaW5kIGFu
ZCBhIGNoYW5jZSB0byBsZWFkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVzc2FnZXMgb2YgZmFpdGg8L3A+PHA+
QmV0d2VlbiB0aGUgc3BlZWNoZXMsIGZhaXRoIGxlYWRlcnMgZnJvbSBhY3Jvc3MgdGhlIGFyZWEg
Z2F0aGVyZWQgZm9yIHRoZSBxdWFydGVybHkgTG92ZSBBa3JvbiBicmVha2Zhc3QuPC9wPjxwPk1h
cmsgRm9yZCwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIExvdmUgQWtyb24sIHNhaWQgaGUgdG9sZCB0
aGUgZ3JvdXAgdGhleSBuZWVkZWQgdG8gc29vdGhlIHRoZSBkaXZpZGUgdGhhdCYjODIxNztzIHRl
YXJpbmcgYXQgdGhlIG5hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdXIgY2FuZGlkYXRlIHdvbiwg
dGhpcyBpcyBub3QgdGltZSBmb3IgZ2xvYXRpbmcsIGhpZ2gtZml2ZXMgb3IgcGF0cyBvbiB0aGUg
YmFjay4gSXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIHRvIGh1bWJsZSBvdXJzZWx2ZXMsJiM4MjIxOyBGb3JkIGxh
dGVyIHJlY291bnRlZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdGltZSBmb3Igc3Bpcml0dWFsIGxlYWRl
cnMgdG8gc3RlcCB1cCBhbmQgc3RvcCB0aGUgYnJvdWhhaGEgb2YgcG9saXRpY3MsIHJlbGlnaW9u
IGFuZCByYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcyBpcyBhIHRlYWNoaW5nIG1vbWVudCwgYW4gb3Bw
b3J0dW5pdHkgdG8gZmluZCBjb21tb24gZ3JvdW5kIGV2ZW4gd2hlbiB0aGVyZSBzZWVtcyB0byBi
ZSBsaXR0bGUgdG8gbm9uZSwgRm9yZCBzYWlkLjwvcD48cD5QYXVsIExldnksIGEgcHJvZmVzc29y
IHdobyBjaGFpcnMgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBQc3ljaG9sb2d5IERl
cGFydG1lbnQsIHNhaWQgdGhvc2UgY29udmVyc2F0aW9ucyBjYW4gYmUgZGlmZmljdWx0IGFuZCBy
ZXF1aXJlIGxpc3RlbmluZyB0byBsZWFybiB3aGVyZSBzb21lb25lJiM4MjE3O3MgY29taW5nIGZy
b20gYW5kIHdoYXQgZm9ybWVkIHRob3NlIGlkZWFzLiA8L3A+PHA+U29tZSBwZW9wbGUgbWlnaHQg
bm90IGJlIHJlYWR5IHRvIHRhbGssIGhlIHNhaWQuIFRoZXkgbWlnaHQgbmVlZCB0aW1lIHRvIGRl
Y29tcHJlc3MgZnJvbSB0aGUgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUb2RheSwgSSBzZW50IGEg
dGV4dCB0byBteSB3aWZlLCB0ZWxsaW5nIGhlciBJIHdhcyBnZXR0aW5nIGEgZmx1IHNob3QsIGdv
aW5nIHRvIHRoZSBzdHVkZW50IHVuaW9uIGZvciBsdW5jaCBhbmQgdXNpbmcgbXkgaVBhZCB0byBy
ZWFkIG9ubHkgYWJvdXQgYmFzZWJhbGwsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7TXkgcmVzb3Vy
Y2VzIGFyZSBkZXBsZXRlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIGl0IG1heSBzZWVtIGxpa2Ug
QW1lcmljYSYjODIxNztzIG5ldmVyIGJlZW4gc28gZGl2aWRlZCwgaXQgaGFzIGJlZW4gd29yc2Us
IHNhaWQgSm9obiBHcmVlbiwgd2hvIGRpcmVjdHMgdGhlIFJheSBDLiBCbGlzcyBJbnN0aXR1dGUg
b2YgQXBwbGllZCBQb2xpdGljcyBhdCBVQS48L3A+PHA+SW4gMTg2MCwgQW1lcmljYW5zIHdlcmUg
b24gdGhlIHZlcmdlIG9mIGEgQ2l2aWwgV2FyIHRoYXQgbGVmdCB0aGUgY291bnRyeSB3aXRoIHJl
Z2lvbmFsLCBjdWx0dXJhbCBhbmQgcmFjaWFsIGRpdmlkZXMgdGhhdCBiZWRldmlsIHRoZSBuYXRp
b24gdG9kYXksIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFuZCBhIGNlbnR1cnkgbGF0ZXIsIGluIDE5NjgsIEFt
ZXJpY2FucyB3ZXJlIGZpZ2h0aW5nIFZpZXRuYW0gb24gdGhlIGhlZWxzIG9mIHRoZSBjaXZpbC1y
aWdodHMgbW92ZW1lbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMganVzdCBhIGtpZCB0aGVuLCBidXQg
SSBjYW4gcmVtZW1iZXIgaG93IHRlbnNlIHBlcnNvbmFsIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2VyZSwmIzgy
MjE7IEdyZWVuIHNhaWQuICAmIzgyMjA7VGhvc2UgZGl2aWRlcyByYW4gdGhyb3VnaCBmYW1pbGll
cy4gTXkgbW90aGVyIGFuZCBsb3RzIG9mIG1vdGhlcnMgaGFkIGEgcnVsZTogTm90IHRhbGtpbmcg
cG9saXRpY3MgYXQgdGhlIGRpbm5lciB0YWJsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQgdGVuc2lvbiBl
YXNlZCwgR3JlZW4gc2FpZC4gSGUgcHJlZGljdGVkIHRvZGF5JiM4MjE3O3Mgd2lsbCwgdG9vLjwv
cD48cD5SZWNhbGxpbmcgTml4b248L3A+PHA+RGF2ZSBNY0Nhbm4sIDYxLCBvZiBBa3Jvbiwgd2Fz
IDEzIGluIDE5NjggYW5kIGl0IGhlbHBlZCBzaGFwZSBoaXMgbGlmZSwgaGUgc2FpZCwgcXVvdGlu
ZyBSaWNoYXJkIE5peG9uJiM4MjE3O3Mgc3BlZWNoIGFjY2VwdGluZyB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBu
b21pbmF0aW9uIGZvciBwcmVzaWRlbnQgdGhhdCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TGV0IHVzIGJ1
aWxkIGJyaWRnZXMsIG15IGZyaWVuZHMsIGJ1aWxkIGJyaWRnZXMgdG8gaHVtYW4gZGlnbml0eSBh
Y3Jvc3MgdGhhdCBndWxmIHRoYXQgc2VwYXJhdGVzIGJsYWNrIEFtZXJpY2EgZnJvbSB3aGl0ZSBB
bWVyaWNhLCYjODIyMTsgTml4b24gc2FpZC48L3A+PHA+Tm90aGluZyBoYXMgY2hhbmdlZCwgc2Fp
ZCBNY0Nhbm4sIGEgVHJ1bXAgc3VwcG9ydGVyLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0xldCB1cyBidWlsZCB0
aG9zZSBicmlkZ2VzLCB0b28sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+TWNDYW5uIHNhaWQgdGhh
dCBpbnNwaXJlZCBoaW0gdG8gd29yayBpbiBwdWJsaWMgc2VydmljZS4gSGUgc3BlbnQgbW9zdCBv
ZiBoaXMgY2FyZWVyIHdvcmtpbmcgZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZ292ZXJubWVudCwgb2Z0ZW4g
cnVubmluZyBpbnRlcmZlcmVuY2UgYmV0d2VlbiBoaXMgUmVwdWJsaWNhbiBwYXJ0eSBhbmQgdGhl
IERlbW9jcmF0cy48L3A+PHA+T24gV2VkbmVzZGF5LCBoZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHN1
cmUgaG93IHRvIHJlY29ubmVjdCB3aXRoIGZyaWVuZHMgbm93IHdobyB2b3RlZCBmb3IgQ2xpbnRv
bi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgdG9vIGVhcmx5LiB0aGV5JiM4MjE3
O3JlIGZlZWxpbmcgYmFkLCBidXQgd2UmIzgyMTc7dmUgYWxsIGJlZW4gdGhlcmUsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+TWNDYW5uIHNhaWQgaGUgaGFzIG5vIGludGVudGlvbiBvZiBnbG9hdGlu
ZywgYnV0IGhpcyBjYW5kaWRhdGUgYW5kIGhpcyBwYXJ0eSB3b24gYW5kIGhlIHdhbnRzIHRoZW0g
dG8gbW92ZSBmb3J3YXJkIGFuZCBnZXQgd2hhdCBoZSB3YW50cyBkb25lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBob3BlIHRoZXNlIGZyaWVuZHMgd2hvIHN1cHBvcnRlZCBDbGludG9uIHdpbGwgYWxzbyBoYXZl
IGEgZGVncmVlIG9mIGVtcGF0aHkgZm9yIGhvdyBJIGZlZWwsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+
PHA+QW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YWdhcnJldHRAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.