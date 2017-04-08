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Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 8, 2017 - 08:55 PM
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Canal Park celebrates 20 years in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)


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