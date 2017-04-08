By Craig Webb
Beacon Journal staff writer
Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky April 09,2017 02:26 PM GMT Craig Webb Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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