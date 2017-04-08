All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 8, 2017 - 08:55 PM | Updated: April 9, 2017 - 10:26 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Canal Park celebrates 20 years in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

homebuy10cut_01 Elaine Thompson - AP
Akron is state’s least-squeezed larger city amid U.S. decline in homes for sale - 9:54 AM

Anyone eager to buy a home this spring probably has reasons to feel good. The job market is solid. Average pay is rising. And mortgage rates, even after edging up of late, are still near historic lows.

abatement10cutweb
On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’
ellet10cutweb
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood
goodnews10_potter
Good News — April 10
medic10cut
Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next