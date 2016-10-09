Candidates for Summit County clerk of courts

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5OYW1lOiA8L3N0cm9uZz5TYW5kcmEgS3VydDwvcD48cD48c3Ryb25nPlBlcnNv
bmFsOjwvc3Ryb25nPiA1NS4gU2luZ2xlIHdpdGggbm8gY2hpbGRyZW4uIExpdmVzIGluIEFrcm9u
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBhcnR5OiA8L3N0cm9uZz5EZW1vY3JhdC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Q
cm9mZXNzaW9uYWw6PC9zdHJvbmc+IFJldGlyZWQgYXMgYW4gaW5kdXN0cmlhbCBlbmdpbmVlciBm
b3IgR29vZHllYXIgVGlyZSAmYW1wOyBSdWJiZXIgQ28uIHdpdGggMzAgeWVhcnMgb2Ygc2Vydmlj
ZS4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UG9saXRpY2FsOjwvc3Ryb25nPiBBcHBvaW50ZWQgU3VtbWl0IENv
dW50eSBDbGVyayBvZiBDb3VydHMgaW4gSmFudWFyeSwgcmVwbGFjaW5nIERhbiBIb3JyaWdhbiwg
d2hvIHdhcyBlbGVjdGVkIEFrcm9uIG1heW9yLiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvdW5jaWwgYXQtbGFy
Z2UgbWVtYmVyLCAyMDExIHRvIDIwMTQuIEFrcm9uIENpdHkgQ291bmNpbCBtZW1iZXIsIDIwMDkg
dG8gMjAxMS4gQ2hhaXJ3b21hbiBvZiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBEZW1vY3JhdGljIFBhcnR5
LCBKdW5lIDIwMTUgdG8gSmFudWFyeS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZHVjYXRpb246PC9zdHJvbmc+
IEJhY2hlbG9yIG9mIFNjaWVuY2UgaW4gSW5kdXN0cmlhbCBFbmdpbmVlcmluZywgSW93YSBTdGF0
ZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1vc3QgaW1wb3J0YW50IGZ1bmN0aW9uKHMpIG9m
IGNsZXJrOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7QWNjdXJhY3kgYW5kIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UuJiM4
MjIxOzwvcD48cD48c3Ryb25nPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uOjwvc3Ryb25nPiBzYW5kcmFr
dXJ0LmNvbSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9GcmllbmRzT2ZTYW5k
cmFLdXJ0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9GcmllbmRzT2ZTYW5kcmFL
dXJ0PC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5OYW1lOjwvc3Ryb25nPiBBbm4gTWFyaWUgTyYjODIxNztC
cmllbjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBlcnNvbmFsOjwvc3Ryb25nPiA1MS4gRGl2b3JjZWQgd2l0aCBv
bmUgZGF1Z2h0ZXIuIExpdmVzIGluIEFrcm9uLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBhcnR5Ojwvc3Ryb25n
PiBSZXB1YmxpY2FuLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlByb2Zlc3Npb25hbDo8L3N0cm9uZz4gSnVkaWNp
YWwgYXR0b3JuZXkgZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IEp1ZGdlIFRh
bW15IE8mIzgyMTc7QnJpZW4gKG5vIHJlbGF0aW9uKSBzaW5jZSBKYW51YXJ5LiAgQmVmb3JlIHRo
aXMsIGF0dG9ybmV5IGluIHByaXZhdGUgcHJhY3RpY2Ugc2luY2UgMTk5MS4gUHJlc2lkZW50IG9m
IHRoZSBBa3JvbiBCYXIgQXNzb2NpYXRpb24sIDIwMTQtMTUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UG9saXRp
Y2FsOjwvc3Ryb25nPiBOZXZlciBoZWxkIG9yIHJhbiBmb3IgcG9saXRpY2FsIG9mZmljZS48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5FZHVjYXRpb246PC9zdHJvbmc+IExhdyBkZWdyZWUsIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIEFrcm9uLiBCYWNoZWxvciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSwgSGlyYW0gQ29sbGVnZS48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5Nb3N0IGltcG9ydGFudCBmdW5jdGlvbihzKSBvZiBjbGVyazo8L3N0cm9uZz4gJiM4
MjIwO1Byb2Nlc3Npbmcgb2YgY291cnQgZG9jdW1lbnRzIG5lZWRzIHRvIGJlIGluIGFuZCBvdXQg
c3RlYWRpbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD48c3Ryb25nPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uOjwvc3Ry
b25nPiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9vYnJpZW5mb3JjbGVya29mY291
cnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9vYnJpZW5mb3JjbGVya29mY291
cnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.