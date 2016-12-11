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Candle-lighting ceremony brings solace to bereaved parents at angel children’s memorial

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 11, 2016 - 10:04 PM | Updated: December 12, 2016 - 04:30 PM
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Grieving parents gather around the Angel Of Hope memorial during a candle lighting ceremony to honor children who have passed away Sunday evening at Silver Springs Cemetery in Stow on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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