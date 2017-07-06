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Photos from around Ohio capture history, beauty

Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 09:53 PM | Updated: July 7, 2017 - 12:49 PM
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Canton attorney Daivid Dingwell is reflected in a photo of the Ross County Courthouse in Chillicothe which is on display at the Joseph Saxton Gallery of Photography on Wednesday in Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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