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Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 09:53 PM | Updated: July 7, 2017 - 08:53 AM
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Canton attorney Daivid Dingwell is reflected in a photo of the Ross County Courthouse in Chillicothe which is on display at the Joseph Saxton Gallery of Photography on Wednesday in Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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