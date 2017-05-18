Canton man accused in rash of break-ins in Canal Fulton and Jackson Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOQUwgRlVMVE9OOiBBIENhbnRvbiBtYW4gaXMgYWNjdXNlZCBvZiBhIHJhc2ggb2YgYnJl
YWtpbmcgYW5kIGVudGVyaW5nIGNyaW1lcyB0aHJvdWdob3V0IFN0YXJrLCBTdW1taXQgYW5kIFR1
c2NhcmF3YXMgY291bnRpZXMuPC9wPjxwPkdyZWdvcnkgTS4gU21pdGgsIDQ1LCBoYXMgYmVlbiBj
aGFyZ2VkIHdpdGggdGhyZWUgZmVsb255IGNvdW50cyBvZiBicmVha2luZyBhbmQgZW50ZXJpbmcs
IG1pc2RlbWVhbm9yIHRoZWZ0IGFuZCBtaXNkZW1lYW5vciBicmVha2luZyBhbmQgZW50ZXJpbmcg
aW4gSmFja3NvbiBUb3duc2hpcDsgYW5kIHR3byBmZWxvbnkgY291bnRzIG9mIHJlY2VpdmluZyBz
dG9sZW4gcHJvcGVydHk7IGZlbG9ueSBwb3NzZXNzaW9uIG9mIGNyaW1pbmFsIHRvb2xzLCBmZWxv
bnkgdGFtcGVyaW5nIHdpdGggY29pbiBtYWNoaW5lcywgbWlzZGVtZWFub3IgdGhlZnQgYW5kIG1p
c2RlbWVhbm9yIG9ic3RydWN0aW5nIG9mZmljaWFsIGJ1c2luZXNzIGluIENhbmFsIEZ1bHRvbi48
L3A+PHA+U21pdGggd2FzIGFycmVzdGVkIGF0IDMgYS5tLiBTdW5kYXkgaW4gQ2FuYWwgRnVsdG9u
LiBQb2xpY2UgYWNjdXNlZCBoaW0gb2YgZW50ZXJpbmcgdGhlIENhbmFsIEZ1bHRvbiBMYXVuZHJv
bWF0IG9uIFNvdXRoIExvY3VzdCBTdHJlZXQgYW5kIGJyZWFraW5nIGludG8gY29pbiBtYWNoaW5l
cy48L3A+PHA+SGUgaXMgYmVpbmcgaGVsZCBhdCB0aGUgU3RhcmsgQ291bnR5IEphaWwuIEEgcHJl
bGltaW5hcnkgaGVhcmluZyBpcyBzZXQgZm9yIDEwIGEubS4gTWF5IDI0IGluIE1hc3NpbGxvbiBN
dW5pY2lwYWwgQ291cnQuPC9wPjxwPkNhbmFsIEZ1bHRvbiBhbmQgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcCBw
b2xpY2Ugc2FpZCBzaW1pbGFyIGluY2lkZW50cyBhcmUgYmVpbmcgaGFuZGxlZCBieSB0aGUgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLCBBa3JvbiBwb2xpY2UsIFRhbGxtYWRn
ZSBwb2xpY2UsIE5hdmFycmUgcG9saWNlIGFuZCBUdXNjYXJhd2FzIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4
MjE3O3MgT2ZmaWNlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.