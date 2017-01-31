Canton police building K-9 memorial

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBUaGUgRnJhdGVybmFsIE9yZGVyIG9mIFBvbGljZSBNY0tpbmxleSBMb2RnZTxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8yIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5i
c3A7JiMzNTsyJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgdGhlIENhbnRvbiBQb2xpY2UgUGF0cm9sbWVuJiM4MjE3
O3MgQXNzb2NpYXRpb24gYXJlIHJhaXNpbmcgZnVuZHMgdG8gYnVpbGQgYSBLLTkgbWVtb3JpYWwu
PC9wPjxwPlRoZSBncm91cHMgYXJlIHNlbGxpbmcgcGVyc29uYWxpemVkIGJyaWNrcyB0byBoZWxw
IGZ1bmQgdGhlIHByb2plY3QuIFRoZSBicmlja3Mgd2lsbCBiZSBwbGFjZWQgYXJvdW5kIHRoZSBt
ZW1vcmlhbCBsb2NhdGVkIGF0IFNlY29uZCBTdHJlZXQgTm9ydGh3ZXN0IGFuZCBNYXJrZXQgQXZl
bnVlIE5vcnRoLjwvcD48cD5BIDQtaW5jaC1ieS04IGluY2ggYnJpY2sgd2lsbCBzZWxsIGZvciAk
NjAuIENvcnBvcmF0ZSBzcG9uc29yZWQgYnJpY2tzIGFyZSAkNTAwLjwvcD48cD48YSBocmVmPSJo
dHRwczovL2RyaXZlLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCLWgyMjdtTWtueWlVRVZzZVZKTVJVbEhT
V2MvdmlldyI+R2V0IG1vcmUgZGV0YWlscyBoZXJlLjwvYT4gPC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+
PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.