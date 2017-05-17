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Canton police warn motorists to avoid U.S. Route 62

Beacon Journal staff report

Published: May 17, 2017 - 07:45 AM

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