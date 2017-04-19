Canton to host college football and volleyball championships

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IFJpY2sgQXJtb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
VFhUX0NyZWRpdExpbmUtLT48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBzdGFmZiB3cml0ZXI8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5DYW50b24gd2lsbCBzb29uIGJlIGEgY29sbGVnZSBjaGFt
cGlvbnNoaXAgY2l0eSBhZ2Fpbi48L3A+PHA+VGhlIE5DQUEgaGFzIHNlbGVjdGVkIHRoZSBjb21t
dW5pdHkgdG8gaG9zdCBEaXZpc2lvbiBJSUkgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiBmb290YmFsbCBhbmQg
dm9sbGV5YmFsbC48L3A+PHA+VGhlIFN0YWdnIEJvd2wgd2lsbCBiZSBwbGF5ZWQgYXQgVG9tIEJl
bnNvbiBIYWxsIG9mIEZhbWUgU3RhZGl1bSBpbiAyMDIwIGFuZCAyMDIxLCBhbmQgdGhlIG1lbiYj
ODIxNztzIHZvbGxleWJhbGwgY2hhbXBpb25zaGlwIHdpbGwgYmUgcGxheWVkIGF0IGEgZmllbGRo
b3VzZSBiZWluZyBjb25zdHJ1Y3RlZCBhdCB0aGUgbmV3IEpvaG5zb24gQ29udHJvbHMgSGFsbCBv
ZiBGYW1lIFZpbGxhZ2UgaW4gMjAyMi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGVjc3RhdGlj
LCYjODIyMTsgVmlzaXQgQ2FudG9uIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IG9mIE1hcmtldGluZyBUb25qYSBN
YXJzaGFsbCBzYWlkIFdlZG5lc2RheS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHRoYXQg
d2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBleWVpbmcgYW5kIGhvcGluZyB0byBicmluZyB0byB0aGUgYXJlYSBm
b3IgYSB3aGlsZSBub3cuIFRvIGZpbmFsbHkgc2VlIHRoaXMgdG8gY29tZSB0byBmcnVpdGlvbiBp
cyBleHRyZW1lbHkgZXhjaXRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5WaXNpdCBDYW50b24gYW5kIHRoZSBP
aGlvIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2Ugd2lsbCBzZXJ2ZSBhcyBob3N0cy48L3A+PHA+VGhlIE5D
QUEgbmV3cyBjb21lcyBvbiB0aGUgaGVlbHMgb2YgdGhlIE9oaW8gSGlnaCBTY2hvb2wgQXRobGV0
aWMgQXNzb2NpYXRpb24gYW5ub3VuY2luZyBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciB0aGF0IGZvb3RiYWxs
IHN0YXRlIGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lcyB3aWxsIHJldHVybiB0byBDYW50b24gaW4gMjAxNyBh
bmQgMjAxOC48L3A+PHA+VGhlIGNvbW11bml0eSBpcyB3ZWxsIGFjcXVhaW50ZWQgd2l0aCBoYW5k
bGluZyBsYXJnZSBldmVudHMuIEl0IGhvc3RzIHRoZSBhbm51YWwgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwg
b2YgRmFtZSBlbnNocmluZW1lbnQgY2VyZW1vbmllcyBhbmQgdGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSBHYW1l
IHRoYXQga2lja3Mgb2ZmIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBwcmVzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGlzIGFyZWEgbG92ZXMgZm9vdGJhbGwsJiM4MjIxOyBNYXlvciBUaG9tYXMgQmVybmFiZWkgc2Fp
ZC48L3A+PHA+SGUgYWRkZWQgdGhhdCAmIzgyMjA7dGhlcmUgYWx3YXlzIGhhcyBiZWVuIGFuZCBh
bHdheXMgd2lsbCBiZSBjb21tdW5pdHkgc3VwcG9ydCBhbmQgd2FybXRoJiM4MjIxOyBmb3Igc3Vj
aCBzcG9ydGluZyBldmVudHMuPC9wPjxwPk1hcnNoYWxsIGNyZWRpdGVkIHRoZSBIYWxsIG9mIEZh
bWUgRXhwZXJpZW5jZSwgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgJDYwMCBtaWxsaW9uIEhhbGwgb2YgRmFtZSBW
aWxsYWdlICYjODIxMjsgYSBjb21wbGV4IGFyb3VuZCB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2Yg
RmFtZSB0aGF0IHdpbGwgaW5jbHVkZSBob3RlbHMsIHNob3BwaW5nIGFuZCBhIGNvbmZlcmVuY2Ug
Y2VudGVyICYjODIxMjsgZm9yIGhlbHBpbmcgdG8gbmFiIHRoZSBjb2xsZWdlIGV2ZW50cy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIHN0YXJ0IHRvIHNlZSB0aGUgaW1wYWN0IHRoYXQgdGhlIEpv
aG5zb24gQ29udHJvbHMgSGFsbCBvZiBGYW1lIFZpbGxhZ2UgY2FuIGhhdmUgb24gb3VyIGVudGly
ZSBhcmVhLCYjODIyMTsgTWFyc2hhbGwgc2FpZC48L3A+PHA+TWFyc2hhbGwgc2FpZCBpdCYjODIx
NztzIHVuY2xlYXIgcmlnaHQgbm93IHdoYXQgdGhlIGVjb25vbWljIGltcGFjdCB3aWxsIGJlIGZv
ciBob3N0aW5nIHRoZSBldmVudHMuIFNoZSBzYWlkIG9mZmljaWFscyBhcmUgZXNwZWNpYWxseSBl
eGNpdGVkIGFib3V0IHRoZSBuYXRpb25hbCBleHBvc3VyZSB0aHJvdWdoIHRlbGV2aXNpb24uIFRo
ZSBTdGFnZyBCb3dsIGlzIGJyb2FkY2FzdCBvbiBFU1BOLjwvcD48cD5UaGUgZm9vdGJhbGwgY2hh
bXBpb25zaGlwLCB3aGljaCB0cmFkaXRpb25hbGx5IGhhcyBiZWVuIGhlbGQgaW4gU2FsZW0sIFZh
LiwgaXMgd2VsbCBrbm93biB0byBsb2NhbCByZXNpZGVudHMuIFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1v
dW50IFVuaW9uIGluIEFsbGlhbmNlIGhhcyBhcHBlYXJlZCBpbiB0aGUgZ2FtZSAxOSB0aW1lcyBz
aW5jZSAxOTkzLiA8L3A+PHA+Q2FudG9uIGxhc3QgaG9zdGVkIE5DQUEgY2hhbXBpb25zaGlwcyBp
biAyMDEwIHdoZW4gaXQgd2FzIHRoZSBzaXRlIG9mIHN3aW1taW5nIGFuZCBkaXZpbmcgZXZlbnRz
LiBJdCBhbHNvIGhvc3RlZCBzd2ltbWluZyBhbmQgZGl2aW5nIGNoYW1waW9uc2hpcHMgaW4gMTk5
MywgMTk5NCBhbmQgMTk5NS48L3A+PHA+VGhlIE5DQUEgc2FpZCBpdCByZWNlaXZlZCBtb3JlIHRo
YW4gMywwMDAgYmlkcyB0byBob3N0IGV2ZW50cyB0aHJvdWdoIDIwMjEtMjIgYW5kIHNlbGVjdGVk
IDYxMyBzaXRlcy4gVmlzaXQgQ2FudG9uIGFuZCB0aGUgT2hpbyBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJlbmNl
IGhhZCBiaWQgb24gMTcgZXZlbnRzLjwvcD48cD5DYW50b24gd29uJiM4MjE3O3QgYmUgdGhlIG9u
bHkgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gY29tbXVuaXR5IGhvc3RpbmcgdXBjb21pbmcgTkNBQSBjaGFtcGlv
bnNoaXBzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1F1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgaW4gQ2xldmVs
YW5kIHdpbGwgaG9zdCB0aGUgZmlyc3QgYW5kIHNlY29uZCByb3VuZHMgb2YgdGhlIE5DQUEgbWVu
JiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gMjAyMC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtUaGUgU3BpcmUgSW5zdGl0dXRlIGluIEdlbmV2YSB3aWxsIGJlIHRoZSBzaXRlIGZvciBz
ZXZlcmFsIGV2ZW50cy4gSXQgd2lsbCBob3N0IERpdmlzaW9uIElJSSBtZW4mIzgyMTc7cyBhbmQg
d29tZW4mIzgyMTc7cyB0cmFjayBhbmQgZmllbGQgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiAyMDIwOyBEaXZp
c2lvbiBJSUkgbWVuJiM4MjE3O3MgYW5kIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mgb3V0ZG9vciB0cmFjayBhbmQg
ZmllbGQgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiAyMDE5IGFuZCAyMDIxOyBhbmQgRGl2aXNpb24gSUkgbWVu
JiM4MjE3O3MgYW5kIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mgc3dpbW1pbmcgYW5kIGRpdmluZyBjaGFtcGlvbnNo
aXBzIGluIDIwMjAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIFdvbHN0ZWluIENlbnRlciBpbiBD
bGV2ZWxhbmQgd2lsbCBob3N0IHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBtZW4mIzgyMTc7cyB3cmVzdGxpbmcg
Y2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiAyMDE5LjwvcD48cD5UbyB2aWV3IGFsbCB0aGUgbG9jYXRpb25zLCBn
byB0bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5uY2FhLmNvbS9uZXdzL25jYWEvYXJ0aWNsZS8yMDE3
LTA0LTE4L2Z1dHVyZS1uY2FhLWNoYW1waW9uc2hpcHMtc2l0ZS1zZWxlY3Rpb25zLXJlbGVhc2Vk
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5uY2FhLmNvbS9uZXdzL25jYWEvYXJ0aWNsZS8y
MDE3LTA0LTE4L2Z1dHVyZS1uY2FhLWNoYW1waW9uc2hpcHMtc2l0ZS1zZWxlY3Rpb25zLXJlbGVh
c2VkPC9hPi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVEFHX1RhZ2xpbmUtLT48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cg
aGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.