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Canton to host college football and volleyball championships

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 08:44 AM | Updated: April 19, 2017 - 02:14 PM

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