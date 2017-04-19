All CATEGORIES
☰ Menu

College football

Canton to host college football and volleyball championships

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 08:44 AM

MORE IN NEWS

bar20_02 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
City moves to close south side bar where two have been shot dead this year

Summit County Common Pleas Judge Christine Croce has agreed to close, for now, a deadly bar in South Akron.

knight20
Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute
oreilly20cut_03
Clint O’Connor: With Bill O’Reilly out at Fox News, who will inherit his ratings crown?
dyer20cut
Bob Dyer: Speaking sports
Canton to host college football and volleyball championships
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next